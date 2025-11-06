¿Se jugará el partido DIM vs. Pereira? El Poderoso viaja a Risaralda en avión; mientras Mintrabajo sancionó al “matecaña”

Aún no se sabe si el partido entre Deportivo Pereira y DIM, válido por la fecha 18 del Clausura, programado para disputarse el viernes 7 de noviembre desde las 6:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se jugará o no. Los problemas económicos que tiene el cuadro risaraldense tienen en vilo la realización del encuentro, al que desde el equipo antioqueño manifiestan que se van a presentar.
Hace un par de semanas los jugadores del plantel profesional del cuadro matecaña dijeron que no se presentarían para el partido contra Águilas Doradas porque los directivos les debían entre 6 y 8 meses de salarios, aportes a seguridad social, premios, entre otros aspectos económicos. La situación llevó a que varios referentes, como Carlos Darwin Quintero, renunciaran. Lo propio hizo el entrenador venezolano Rafael Dudamel.