Dimayor en alerta por dificultades de Avianca, pero aclara que no se ha suspendido o modificado ningún juego

La alerta mundial divulgada este viernes, según la cual una instrucción de Airbus obliga a aplicar de inmediato una actualización de software en los aviones de la familia A320, con posibles cancelaciones y afectaciones operativas para Avianca, puso en vilo al fútbol colombiano. La situación que generó la dificultades con algunos vuelos y la restricción en la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre del presente año, ha afectado a miles de usuarios y en el caso del fútbol colombiano, se lanzó una alerta, ya que Avianca es la aerolínea que transporta a los equipos del país.

Frente a esto Dimayor, emitió un comunicado en el menciona que, “ante la cancelación de vuelos en el país, se encuentra trabajando y buscando alternativas para evitar una afectación en la programación de los partidos del FPC”. De igual manera, confirma que “hasta el momento, la programación no tiene ningún cambio y se jugarán como estaban previstos. Cualquier novedad será notificada oportunamente”. Este sábado se disputarán los duelos del cuadrangular B entre Deportes Tolima-Santa Fe, desde las 5:30 de la tarde, y Fortaleza-Bucaramanga a las 8:00 de la noche.