Dimayor en alerta por dificultades de Avianca, pero aclara que no se ha suspendido o modificado ningún juego

La alerta mundial divulgada este viernes, según la cual una instrucción de Airbus obliga a aplicar de inmediato una actualización de software en los aviones de la familia A320, con posibles cancelaciones y afectaciones operativas para Avianca, puso en vilo al fútbol colombiano.
La situación que generó la dificultades con algunos vuelos y la restricción en la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre del presente año, ha afectado a miles de usuarios y en el caso del fútbol colombiano, se lanzó una alerta, ya que Avianca es la aerolínea que transporta a los equipos del país.