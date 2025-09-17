Así se explica la suplencia de Edwin Cardona en Nacional y el presente de Javier Gandolfi

Después de lo sucedido con São Paulo, que lo eliminó de la Copa Libertadores, Atlético Nacional vive un momento de dudas. Entre los aficionados surge una pregunta que no se disipa: ¿por qué Edwin Cardona no volvió a ser titular indiscutible en el equipo? Varias respuestas se abren camino y todas apuntan a una misma realidad: el presente del “10” paisa está íntimamente ligado a la confianza, a su actitud y también a las decisiones de Javier Gandolfi, un técnico que hoy camina sobre la cuerda floja.



El recuerdo del doble duelo frente al club brasileño aún parece pesar sobre Cardona. Aquel partido marcó un antes y un después, como si el brillo de su talento hubiera quedado atrapado en esas noches amargas. El mismo Francisco “Pacho” Foronda, exreferente verdolaga, lo expresó sin rodeos: “Uno lo ve y hasta cree que la parte sicológica le afectó la parte física. Es un jugador que Nacional necesita, un muchacho que debe dejar atrás lo que sucedió”. Foronda agrega que Edwin superó peores desafíos en Boca Juniors y Racing, cree que su magia sigue intacta, pero falta que aparezca el carácter. El panorama no se explica solo desde lo anímico. También entra en juego el nivel de Juan Bauzá, el volante argentino que se ha convertido en una pieza de valor del medio campo. Su fútbol rápido, vertical y dinámico ha restado minutos a Cardona, aunque Gandolfi ha intentado juntarlos en ciertos partidos. Cuando esto sucede, Bauzá se desplaza al extremo, pero muchos coinciden en que lo ideal sería verlos a ambos como interiores, conectando la creación con la definición.

La actitud también le ha jugado malas pasadas al antioqueño. En el clásico frente al DIM, que terminó en un vibrante 3-3, fue protagonista con un pase gol a Morelos para sellar la igualdad. Sin embargo, la celebración apuntó a la tribuna en un gesto desafiante, aunque luego negara haber dedicado el tanto a la hinchada. Ese tipo de actitudes generan división: mientras algunos ven rebeldía positiva, otros perciben un descontento que no ayuda en un momento donde el equipo necesita serenidad. Gandolfi, consciente de lo que significa tener a Cardona en plenitud, ha manifestado que lo lleva “de a poco” para que recupere la confianza. La pelota está en la cancha del jugador: si logra reponerse y reencontrar su mejor versión, puede volver a ser el eje del equipo que el año pasado levantó la Liga, la Copa y este año la Superliga.

¿Qué pasa con Javier Gandolfi en Atlético Nacional?

Pero el dilema no se limita al ‘10’. El propio Gandolfi enfrenta un juicio severo. Sus números no convencen y lo colocan en la comparación con los técnicos anteriores.

Comparación con técnicos anteriores y sus números

Bajo el mando de Efraín Juárez, Nacional jugó 28 partidos con un rendimiento del 63%, coronándose campeón en Liga y Copa. Con Pablo Repetto, los números fueron más discretos (55%), aunque las formas tampoco agradaron. Hoy, con 51 partidos dirigidos, Gandolfi alcanza un 54% de rendimiento, siendo el de menor porcentaje a pesar de tener más partidos en el banco.



¿Seguirá Gandolfi en el banquillo verdolaga?

La continuidad del argentino está en duda, y con ella también el futuro de figuras como Cardona. Porque si un nuevo técnico llega, no está garantizado que lo considere como pieza clave. Así, ambos caminan juntos en este tramo difícil: uno necesita recuperar la chispa en la cancha y el otro encontrar la brújula en la dirección técnica. Lo cierto es que la hinchada espera respuestas. Nacional está llamado a ser protagonista, no solo por historia, sino por la jerarquía de su plantilla. Cardona y Gandolfi tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo: el primero, dejando atrás fantasmas y reivindicando su magia; el segundo, corrigiendo el rumbo de un equipo que exige victorias y fútbol.

El futuro de Cardona y Gandolfi en Nacional

Edwin Cardona ha superado situaciones más difíciles que las que atraviesa en Nacional. Por ejemplo, vivió una etapa muy complicada en Racing, marcada por críticas a su físico y por la inestabilidad de sus constantes cambios de equipo. A nivel personal, enfrentó la dura situación de la operación de su esposa, Carolina Castaño, por un tumor cerebral, lo que llevó a que ella y sus hijas no pudieran vivir con él en Argentina.