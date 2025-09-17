Así se explica la suplencia de Edwin Cardona en Nacional y el presente de Javier Gandolfi

Después de lo sucedido con São Paulo, que lo eliminó de la Copa Libertadores, Atlético Nacional vive un momento de dudas. Entre los aficionados surge una pregunta que no se disipa: ¿por qué Edwin Cardona no volvió a ser titular indiscutible en el equipo? Varias respuestas se abren camino y todas apuntan a una misma realidad: el presente del “10” paisa está íntimamente ligado a la confianza, a su actitud y también a las decisiones de Javier Gandolfi, un técnico que hoy camina sobre la cuerda floja.
