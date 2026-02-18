x

Emilio Aristizábal salió de Nacional: es nuevo jugador de Toronto FC

El delantero antioqueño Emilio Aristizábal buscará dejar su sello de calidad en la MLS como lo hizo en Fortaleza.

  • Emilio Aristizábal (centro) viene de mostrar valía y talento en Fortaleza. Foto: Juan Antonio Sánchez
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 3 horas
bookmark

Emilio Aristizábal finalmente no jugará en Atlético Nacional esta temporada.

El delantero de 20 años e hijo del recordado goleador Víctor Hugo Aristizábal es nuevo jugador del Toronto F.C. de la Major League Soccer luego de ser cedido por el elenco antioqueño.

Este será el tercer club que represente el joven jugador, quien debutó profesionalmente en Nacional en 2023 y luego adquirió gran experiencia en Fortaleza, en el que marcó 12 goles en 36 partidos.

Así mismo, el atacante actuó en tres partidos y fue inicialista en una oportunidad con la Selección Colombia durante el Mundial Sub-20 en Chile-2025.

“Estamos encantados de que Emilio se una a nosotros de cara a la temporada 2026”, declaró este martes, tras su oficialización, Jason Hernández, gerente general del TFC. “Emilio se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos ofensivos más destacados de Colombia, y estamos entusiasmados de comenzar nuestro camino juntos”, agregó el dirigente sobre el deportista, quien llega a préstamo a este equipo por esta temporada, pero con opción de compra.

Lea: Jayder Asprilla sale de Nacional, le abre el camino a Emilio Aristizábal y así va el tema Hinestroza y Morelos

La continuidad de Alfredo Morelos en Nacional, así como la llegada del delantero Cristian ‘Chicho’ Arango aceleró la salida de Emilio de dicha institución.

“Viene con un gran rendimiento y esperamos que siga creciendo en nuestro club”, finalizó sobre Emilio el dirigente Jason Hernández.

Le puede interesar: “Nadie triunfa solo”: lo que dijo Pacho Maturana tras ser el único técnico colombiano entre los 50 mejores de la historia

Liga Betplay

