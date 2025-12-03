Sorprendieron a una pareja que se paseaba con tres lanzagranadas por una vía del Norte de Antioquia

En medio de un operativo de control, agentes de la Policía detuvieron en la subregión del Norte antioqueño a una pareja que se paseaba con tres lanzagranadas en una vía pública.
Según reseñó el Departamento de Policía Antioquia, el descubrimiento ocurrió en la vía Los Llanos - Tarazá, cuando un grupo de uniformados se encontraba inspeccionando vehículos a la altura del sector Mina Vieja, Yarumal.
Allí los uniformados avistaron un vehículo cuyos ocupantes iban en actitud sospechosa, razón por la que les ordenaron detenerse para una requisa.