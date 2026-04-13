Prográmese: así está la semana de partidos de DIM y Nacional en Liga Betplay y Copa Libertadores

Independiente Medellín tendrá dos juegos esta semana, uno por Copa Libertadores ante Flamengo, el jueves 16 de abril, y el domingo, por la Liga Betplay ante Alianza, en el estadio Armando Maestre. Atlético Nacional, por su parte, se medirá el domingo 20 de abril, en el Atanasio Girardot ante Atlético Bucaramanga, por la fecha 17 de la Liga Betplay. Hay que recordar que por Copa Libertadores el Poderoso ya tuvo su debut con un empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata, en el Atanasio, y ahora va como visitante a Brasil para enfrentar al líder del grupo, el campeón defensor, que es uno de los favoritos para el título en la presente edición del torneo. Entérese: Leonel Álvarez sale del Bucaramanga: ya son ocho los técnicos que han salido en esta Liga BetPlay

Por Liga, el cuadro antioqueño aún tiene pendiente cuatro partidos, tres en casa y uno por fuera. El único duelo que tiene fuera de su cada será el que dispute el domingo, 19 de abril, ante Alianza en el Armando Maestre a las 4:10 de la tarde.

Luego, los dirigidos por Alejandro Restrepo deberán medirse ante Chicó el 22 de abril, a las 6:20 de la tarde, el sábado 25, recibirán a Fortaleza a las 8:30 de la noche y finalizará la fase de todos contra todos en la Liga contra Águilas Doradas el sábado 2 de mayo a las 3:00 de la tarde. Si gana todos los partidos que le restan en Liga, el Poderoso podría llegar a 29 puntos y tendrían que esperar otros resultados para ver si le alcanza para meterse entre los ocho, pero el panorama del rojo es bastante complicado. Le recomendamos leer: Empates y derrotas: el flojo arranque de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana

El verde, por su lado, ya clasificado, tiene el duelo en casa, el domingo 20 de abril, en el Atanasio Girardot ante Atlético Bucaramanga, por la fecha 17 de la Liga Betplay y le restarán los compromisos como visitante ante Pereira, el sábado 25 de abril a las 4:00 de la tarde y contra Once Caldas, el 2 de mayo a las 3:00 de la tarde, en el Palogrande de Manizales. Aunque los dirigidos por Diego Arias ya están clasificados y son líderes de la Liga con 37 unidades, la idea del equipo es seguir sumando puntos para terminar la fase en lo más alto de la tabla.

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