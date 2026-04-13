Prográmese: así está la semana de partidos de DIM y Nacional en Liga Betplay y Copa Libertadores

Independiente Medellín tendrá dos juegos esta semana, uno por Copa Libertadores ante Flamengo, el jueves 16 de abril, y el domingo, por la Liga Betplay ante Alianza, en el estadio Armando Maestre.
Atlético Nacional, por su parte, se medirá el domingo 20 de abril, en el Atanasio Girardot ante Atlético Bucaramanga, por la fecha 17 de la Liga Betplay.
Hay que recordar que por Copa Libertadores el Poderoso ya tuvo su debut con un empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata, en el Atanasio, y ahora va como visitante a Brasil para enfrentar al líder del grupo, el campeón defensor, que es uno de los favoritos para el título en la presente edición del torneo.
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