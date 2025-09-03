La Fifa iniciará venta de boletería para el Mundial de Norteamérica 2026; cuándo y cómo comprar

La Fifa iniciará este mes el proceso de venta de entradas para el Mundial de Norteamérica 2026, con precios iniciales de asientos individuales desde 60 dólares para los partidos de la fase de grupos hasta un máximo de 6.710 dólares para asientos exclusivos o finales. Estos precios fluctuarán según la demanda.
Le puede interesar: El contundente mensaje de James Rodríguez a todos los hinchas de Colombia para lograr clasificar al Mundial vs. Bolivia
Los aficionados podrán comprar entradas para partidos individuales y para estadios puntuales, así como paquetes específicos para cada selección, informó este miércoles el organismo rector del fútbol mundial tras anunciar el calendario de la primera etapa de ventas.
Y es que, por primera vez en la historia, 48 equipos nacionales jugarán la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del año próximo, por lo que en las Eliminatorias aumentaron los cupos de clasificación.
“Estamos a diez meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 26, y nos entusiasma iniciar la primera fase de venta de boletos. Este es un hito importante rumbo a un acontecimiento histórico, y estamos listos para recibir a millones de aficionados en Norteamérica el próximo junio”, afirmó Heimo Schirgi, Director General de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un comunicado.