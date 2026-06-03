Este fin de semana será el primer Festival Vallenato en el Valle de Aburrá

El folclor caribeño se toma el Valle de Aburrá este fin de semana con la celebración de la primera edición del Festival Vallenato entre cajas, guarachas y acordeones, que se celebrará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio, y que, entre otras cosas, rendirá homenaje al maestro Iván Calderón y conmemorará el centenario del natalicio de Jaime Molina. Lea también: Karen Lizarazo habla de El tiempo perfecto, “el disco más vallenato que he hecho en mi vida” El festival, organizado por Target Services –la empresa que organiza Fondas de Mi Tierra en la Feria de las Flores–, “está concebido bajo los más estrictos estándares de respeto, autenticidad y preservación cultural dictados por el emblemático Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar”, dice el comunicado de los organizadores. La dirección estará a cargo de Fredy Núñez, reconocido promotor, manager y experto de la industria discográfica.

Los grandes homenajes: Iván Calderón y el centenario de Jaime Molina

En esta primera edición, el festival rendirá tributo a Iván Calderón, figura determinante del vallenato romántico y moderno, que cuenta con una enorme trayectoria, incluyendo más de 1.000 canciones grabadas en calidad de compositor, arreglista y productor. Su influencia se refleja en la identidad artística de artistas como Jean Carlos Centeno, Jorgito Celedón, Nelson Velásquez, Silvestre Dangond e Israel Romero. Puede leer: 100 años de Rafael Escalona, así serán las celebraciones que buscan fortalecer su legado También se conmemorarán los 100 años del natalicio del maestro Jaime Molina Maestre, el recordado pintor y caricaturista cuya entrañable amistad con el juglar Rafael Escalona quedó inmortalizada para siempre en una de las elegías musicales más bellas del cancionero nacional. El homenaje será recibido formalmente en el festival por su sobrina, María Rosa Cárdenas Molina.

Competencias, jurados de lujo y programación oficial

Como en el festival de Valledupar, habrá competencias en las siguientes categorías: Acordeón profesional, Acordeón aficionado, Canción inédita, Exhibición de Piqueria y Mosaico Vallenato a cargo de la Escuela Musical Knelos de Itagüí. Entre los jurados evaluadores se destacan la investigadora y musicóloga Marina Quintero, conductora histórica del programa Una voz y un acordeón; el legendario ingeniero de sonido y productor Darío Valenzuela ‘El Brujo de la Consola’ y el reconocido corista, cantante y experto en folclor Edgar Morillo. Le puede interesar: Aprender a ser humanos con la música, el impacto de La Red en Medellín “Esta es una bella muestra de lo que nos representa el Festival de la Leyenda Vallenata. Tendremos la participación de 35 de los mejores exponentes en las diferentes categorías como se hace en el Festival Vallenato”, dice Raúl Castellanos, organizador del festival.

Cronograma Festival Vallento Valle de Aburrá

Viernes 5: Inauguración oficial del festival en el Rincón Vallenato en Sabaneta a partir de las 7:00 p.m. Sábado 6: Apertura de zonas gastronómicas, muestras culturales de artesanías y rondas eliminatorias de acordeones en tarima. Será en el Teatro Caribe y la Plazoleta Francisco El Hombre en Itagüí desde las 9:00 a.m. y hasta las 12:00 a.m. Domingo 7: Gran final de acordeones en sus distintas categorías, ceremonias de homenaje, premiación oficial y remate de parranda tradicional. También en el Teatro Caribe y la Plazoleta Francisco El Hombre en Itagüí, de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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