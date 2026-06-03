Este fin de semana será el primer Festival Vallenato en el Valle de Aburrá

El folclor caribeño se toma el Valle de Aburrá este fin de semana con la celebración de la primera edición del Festival Vallenato entre cajas, guarachas y acordeones, que se celebrará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio, y que, entre otras cosas, rendirá homenaje al maestro Iván Calderón y conmemorará el centenario del natalicio de Jaime Molina.
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El festival, organizado por Target Services –la empresa que organiza Fondas de Mi Tierra en la Feria de las Flores–, “está concebido bajo los más estrictos estándares de respeto, autenticidad y preservación cultural dictados por el emblemático Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar”, dice el comunicado de los organizadores. La dirección estará a cargo de Fredy Núñez, reconocido promotor, manager y experto de la industria discográfica.