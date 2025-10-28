Freddy Bernal, el colombiano de 17 años que ya es arquero profesional del Chelsea de Inglaterra

Primera escena: un pequeño niño con traje azul oscuro, peinado a la perfección y de apenas unos 7 años, sonreía tímidamente sosteniendo un lapicero azul y en su cuello una escarapela que decía “Chelsea Football Club”, mientras esperaba que uno de sus padres capturara el momento en que firmó por primera vez una inscripción a uno de los clubes más grandes de Inglaterra.
Segunda escena: diez años después, ese mismo niño, Freddy Bernal, inglés, pero de padres colombianos, vuelve a tomarse la misma foto y en el mismo lugar, pero firmando su primer contrato profesional con el equipo de sus amores. Esta es la inspiradora historia del joven arquero colombiano que ya es parte del plantel profesional inglés.