Festival del Libro Infantil de Medellín va por récord de asistentes y recibe delegación de Corea del Sur

El sábado 28 de febrero, durante el lanzamiento del programa Colmenas del Sistema de Biblioteca Públicas de Medellín, la escritora Yolanda Reyes conversó con Róbinson Meneses, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio del Distrito, sobre la importancia de los entornos comunitarios que permiten entender que la lectura es mucho más que un proceso escolar. En su punto de vista, la lectura es una herramienta que le ayuda al individuo a entenderse a sí mismo y a conocer el mundo que le rodea.
“Esto es una colmena. Así funciona la lectura. No puedes pensar en una cosa sin la otra”, señaló Reyes, al explicar que aprender a leer en la escuela no es suficiente si no existen escenarios donde practicar y disfrutar lo aprendido. Comparó el proceso con aprender a nadar sin tener una piscina: “Necesitas una piscina y ojalá un mar”.
La escritora afirmó que es indispensable que los niños adquieran las habilidades básicas de lectura en primaria y consideró “inadmisible” que lleguen a quinto grado sin poder unir palabras. Sin embargo, insistió en que el problema no se resuelve únicamente con un método. “Es como si te enseñan el Kama Sutra, pero no estás enamorado de nadie”, dijo, para enfatizar que la lectura requiere deseo y vínculo.