¡Qué crack! Este es el golazo de Lucho Díaz en el empate del Bayern (2-2) ante Hamburgo en la Bundesliga

Tan solo había pasado un minuto de haber ingresado al campo para que Luis Díaz aportara en el valioso empate (2-2) del Bayern en su visita ante Hamburgo, por la fecha 20 de la Bundesliga.

El extremo colombiano anotó un lindo tanto, tras una habilitación del francés Michael Olisé a los 46 minutos para darle la victoria transitoria a su equipo 1-2.

Antes de eso, los que pegaron primero fueron los locales por intermedio de Fabio Viera, con anotación desde el punto penal.

Al 42’ el goleador del Bayern, Harry Kane puso la paridad, con un remate cruzado de pierna derecha para vencer la porteria de Ransford Konigsdirffer.

Luego del decanso, el guajiro entró por el juvenil, de 17 años, Lennar Karl y produjo la anotación, luego de una pared tejida entre Serge Gnabry y Olisé, para dejarlo mano a mano ante el golero del Hamburgo.

Pero, al 52’ Luka Vuskovic puso la paridad para el Hamburgo con un remate de cabeza,

