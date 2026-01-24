Batacazo | Augsburgo dio la sorpresa y le propinó la primera derrota de la temporada al Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz fue titular con el Bayern Múnich en la sorpresiva derrota ante Augsburgo FC 1-2, la primera caída en la temporada en la Bundesliga, de la cual es líder con 50 puntos.

Aunque el Bayern empezó el duelo con el marcador a favor, gracias al tanto de cabeza marcado por Hiroki Ito, tras el cobro de un tiro de esquina, a los 22 minutos, la falta de efectividad en el último cuartoo del campo, le pasaría factura a pocos minutos del final.

A los 75 se anunció la primera sorpresa, con el gol de Arthur Chaves, del Augsburgo FC, que igualaba, parcialmente las acciones, para sorprender al equipo del colombiano

Pero el batacazo lo dio a lo 81 minutos, cuando Han-Noah Massengo marcó y revirtió el resultado para que el Augsburgo le propinara la primera derrota al Bayern en la Bundesliga.