Batacazo | Augsburgo dio la sorpresa y le propinó la primera derrota de la temporada al Bayern Múnich

En Bundesliga, Díaz suma 17 partidos, en los cuales ajusta nueve goles y ocho asistencias.

  El delantero colombiano Luis Díaz fue titular con el Bayern Múnich en el duelo ante el Augsburgo FC , por la fecha 19 de la Bundesliga. FOTO TOMADA X@FCBayern
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

El colombiano Luis Díaz fue titular con el Bayern Múnich en la sorpresiva derrota ante Augsburgo FC 1-2, la primera caída en la temporada en la Bundesliga, de la cual es líder con 50 puntos.

Aunque el Bayern empezó el duelo con el marcador a favor, gracias al tanto de cabeza marcado por Hiroki Ito, tras el cobro de un tiro de esquina, a los 22 minutos, la falta de efectividad en el último cuartoo del campo, le pasaría factura a pocos minutos del final.

A los 75 se anunció la primera sorpresa, con el gol de Arthur Chaves, del Augsburgo FC, que igualaba, parcialmente las acciones, para sorprender al equipo del colombiano

Pero el batacazo lo dio a lo 81 minutos, cuando Han-Noah Massengo marcó y revirtió el resultado para que el Augsburgo le propinara la primera derrota al Bayern en la Bundesliga.

Lucho tuvo un partido aceptable, aunque tanto él como su compañero Harry Kane sufrieron con la asfixiante marcación que le hicieron los hombres del Augsburg. A pesar de ello, sobre todo en el primer tiempo, Díaz estuvo bastante presente en el área rival y generó varias aproximaciones con peligro.

En Bundesliga, Díaz suma 18 partidos, en los cuales ajusta nueve goles y ocho asistencias; mientras que en la Champions tiene cinco encuentros y tres goles, y en la Supercopa de Alemania lleva un duelo y un gol.

Ahora, el Bayern queda con 16 victorias, dos empates y una derrota. A pesar de la caída, el cuadro de Lucho se mantiene líder de la tabla de posiciones de la Bundesliga con 50 puntos.

Seguido por Dortmund, que tiene 39 unidades y juega a las 12:30 p.m., hora de Colombia ante Unión Berlín.

Reviva acá el minuto a minuto

