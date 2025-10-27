Prográmese: hora y dónde ver Colombia-Ecuador por la Liga de Naciones femenina este martes

La Selección Colombia Femenina se mide a Ecuador a las 6:00 de la tarde en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha de la Liga de Naciones.
Las dirigidas por Ángelo Marsiglia se prepararon en Llanogrande para el compromiso ante las ecuatorianas, con el objetivo de llegar aclimatadas a la altura y así buscar un buen resultado que les permita mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones del torneo, el cual otorga dos cupos directos y dos más por repechaje al Mundial de 2027.
El duelo ante Ecuador será a las 6:00 de la tarde este martes y el compromiso será transmitido en el país por Caracol y RCN, además de las aplicaciones de los dos canales y por www.golcaracol.com.
Daniela Arias, una de las referentes de Colombia en la defensa, sostuvo que “el objetivo es ir a buscar los tres puntos ante Ecuador. Sabemos que es un equipo que sigue creciendo y por eso vamos enfocadas, conscientes de lo que significa jugar en la altura, pero sabiendo que lo importante es tener la pelota para poder manejar los ritmos del partido”.