Video | Infantino le dio la bienvenida a Colombia y a sus hinchas al Mundial de 2026

“Muchas felicitaciones a Colombia por su clasificación”, comienza diciendo, en un perfecto español, El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. en un video publicado en las redes sociales del Mundial de 2026.
El mensaje, como muchas otras publicaciones desde la noche del jueves, le dio la bienvenida a la Selección Colombia a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá que se disputará el próximo año tras asegurar su cupo luego de vencer 3-0 a Bolivia en la penúltima fecha de la Eliminatoria sudamericana.