Insólita expulsión de Jorge Carrascal: sería la expulsión más demorada en la historia

No fue una buena noche para Jorge Carrascal quien había arrancado el año con goles y con buenas presentaciones, pues esta vez, en el duelo por la final de la Supercopa, el colombiano vivió un momento que quedó para la historia por lo insólito de su expulsión. El duelo que terminó con victoria 0-2 de Corinthians ante Flamengo, con goles de Gabriel Paulista (26’) y Yuri Alberto en el tiempo de reposición, a los 90+9’. Carrascal, quien generalmente es quien recibe las faltas de los defensas que buscan frenarlo en su carrera en busca del gol, esta vez se excedió en su fuerza y, al girar en el forcejeo por una marca, su brazo alcanzó a tocar la cara de un rival.

Y es que Carrascal y sus compañeros se fueron al descanso, pero al regresar, el central comunicó que se debía esperar para la revisión de una acción que el VAR había reportado. Luego de esperar varios minutos y tras encontrar la imagen que estaba buscando el VAR, el central expulsó a Carrascal por una presunta agresión, en la última acción del primer tiempo. La demora y la forma como se dio la expulsión ha generado mucha controversia en el fútbol brasileño, tanto que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tuvo que emitir un comunicado para explicar lo sucedido.

Según publicaron medios como O’ Globo, la Confederación emitió un comunicado para explicar la acción de la expulsión de Jorge Carrascal en la final ante Corinthians. “Según la organización, la demora en la decisión se produjo porque el equipo de VAR necesitaba buscar y analizar imágenes que comprobaran la agresión a Breno Bidon, del Corinthians”, dice O’ Globo. Así mismo menciona que “inicialmente, las imágenes disponibles no presentaban pruebas concluyentes, por lo que la primera parte concluyó con normalidad. Sin embargo, durante el proceso, una nueva verificación permitió identificar claramente la infracción, lo que justificó la recomendación de revisión para que el árbitro pudiera evaluar y, en consecuencia, expulsar al jugador”.