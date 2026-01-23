James entrenaría con Nacional, pero no para quedarse: este es el jugador que sí está cerca del Verde

Mientras James Rodríguez continúa sin definir su futuro profesional, los rumores en el entorno del fútbol colombiano no se detienen. En los últimos días, diversas versiones han asegurado que el volante estaría en conversaciones con Atlético Nacional; sin embargo, la realidad dista bastante de esas especulaciones.
Desde la dirigencia del club verdolaga no contemplan la posibilidad de contratar a James Rodríguez. Las razones son claras: en primer lugar, los altos costos salariales del jugador están fuera del alcance de la institución; y en segundo lugar, Nacional considera que esa zona del campo está suficientemente cubierta. Actualmente, el equipo cuenta con alternativas como Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, José Bauzá y el venezolano Eduard Bello, quien, además de desempeñarse como extremo, puede jugar detrás del nueve, brindando variantes tácticas al entrenador.
