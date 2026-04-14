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James ganó la puja a la Hacienda de España: recibirá más de 3 millones de euros

Se dio a conocer el fallo de la Audiencia Nacional Española sobre un “rifi-rafe” que tuvo el capitán de la Selección Colombia en su estadía en Madrid: conozca aquí por qué James recibe el dinero.

  • James Rodríguez llegó al Real Madrid el 22 de julio de 2014 por 80 millones de euros. FOTO: X JAMES RODRÍGUEZ
    James Rodríguez llegó al Real Madrid el 22 de julio de 2014 por 80 millones de euros. FOTO: X JAMES RODRÍGUEZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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James David Rodríguez Rubio, actual capitán de la Tricolor y nuevo jugador del Minnesota United de la MLS para la temporada 2026, no está viviendo su mejor momento futbolístico; sin embargo, afuera de la cancha las noticias son muy buenas para el volante creativo.

El litigio con la autoridad española tuvo su inicio en el año 2014 cuando James fichó por el Real Madrid Club de Fútbol y se instaló en la capital de España. La lupa fue puesta encima del mediocampista colombiano apenas llegó al país ibérico.

La queja de Hacienda fue que el cucuteño debía tributar como residente fiscal en España durante todo 2014. Aquí es donde está la clave del asunto, pues si bien James vivió en Madrid en ese año, la primera etapa del mismo residió en el Principado de Mónaco.

Administrativamente, el caso era tratado desde la siguiente versión: Rodríguez vivía en España y sus salidas eran esporádicas. Con base en esto, el fisco le reclamaría a James 11,6 millones de euros, pero tras haberse confirmado que no existía delito fiscal, la suma disminuyó a 4 millones de euros.

Resolución de la Audiencia Nacional

Tras el argumento de James Rodríguez, quien argumentó que él vivió en Mónaco durante más de 183 días (el umbral mínimo para la residencia) en el año 2014, demostró que entre enero y julio de ese año no tenía vínculo alguno con España.

El fallo de la Audiencia Nacional Española dejó claro que James estaba en otro país durante la primera mitad de ese año. También se confirmó que las salidas de James no eran “esporádicas”, sino que cuando no se encontró con su club, el jugador estaba en compromisos con la Selección Colombia.

Con esta decisión se llevan a cabo tres cosas: anular la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), invalidar las liquidaciones y sanciones generadas por el caso y, por último, la devolución inmediata de las cantidades que había abonado el jugador, las cuales pasan los 3 millones de euros.

Esto es un problema “normal” en la élite del fútbol. Ya había pasado con otros jugadores en España como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar o Luka Modric.

El colombiano se sigue preparando para volver a las canchas con Minnesota United y para la Copa del Mundo en Norteamérica.

Siga leyendo: ¿Cuántos partidos le quedan a James Rodríguez para tomar ritmo antes del Mundial? Situación recuerda la Copa América de 2024

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