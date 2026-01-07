Jefferson Lerma no estará con Crystal Palace este miércoles ante Aston Villa por la Liga Premier

Desde el domingo, cuando se conoció la salida de Jefferson Lerma por una conmoción cerebral, luego de un choque cuando trató de despejar un balón, la Selección Colombia y los aficionados cafeteros han estado a la expectativa por la evolución médica del volante nacional.

Este miércoles, el Crystal Palace vuelve a la acción y el técnico Oliver Glasner dijo en rueda de prensa que Lerma no estará con el equipo, más por un tema de manejo de protocolo Fifa cuando los jugadores presentan este tipo de golpes, pero que el jugador está bien.

“Jefferson Lerma está fuera por la conmoción cerebral. Seguirá el protocolo de conmoción cerebral y estará disponible para el partido contra Sunderland”, fueron las palabras de Glasner.



