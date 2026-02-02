¿De sonar en Italia a jugar en Rusia? Jhon Jader Durán sería nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo

El futuro deportivo del antioqueño Jhon Jader Durán ha dado un giro definitivo después de haber sonado la semana pasada para llegar al fútbol de la Serie A en Italia.

Tras días de incertidumbre, el atacante de 22 años se encamina a convertirse en el nuevo refuerzo del F.C. Zenit de San Petersburgo, equipo que ocupa la segunda posición en la primera división de Rusia. El colombiano ya viajó hacia territorio ruso para formalizar su incorporación y estampar su firma en el contrato.

La operación se ha estructurado bajo la modalidad de préstamo. Durán llegaría al Zenit cedido por el Al-Nassr, club dueño de sus derechos económicos, tras interrumpir anticipadamente su paso por el Fenerbahce de Turquía, donde militó los últimos siete meses. El diario español Sporx confirmó los detalles del movimiento.

“El delantero colombiano ha viajado a San Petersburgo para firmar contrato con el club ruso. Se espera que Durán se someta a reconocimiento médico el martes, y se ha sabido que el Zenit ha llegado a un acuerdo con el jugador y el Al-Nassr en todos los términos”, detallaron.