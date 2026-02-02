x

¿De sonar en Italia a jugar en Rusia? Jhon Jader Durán sería nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo

De darse completamente la operación con el delantero colombiano de 22 años, este sería el sexto club de su carrera desde que salió de Envigado como promesa del fútbol colombiano.

  Jhon Jáder Durán consiguió el primer título de su carrera: campeón con Fenerbahce en Turquía. FOTO: Tomada de redes sociales @jaderduran9
    Jhon Jáder Durán consiguió el primer título de su carrera: campeón con Fenerbahce en Turquía. FOTO: Tomada de redes sociales @jaderduran9
  Duran en un partido con el Fenerbahçe de Turquía. FOTO: Getty
    Duran en un partido con el Fenerbahçe de Turquía. FOTO: Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

02 de febrero de 2026
bookmark

El futuro deportivo del antioqueño Jhon Jader Durán ha dado un giro definitivo después de haber sonado la semana pasada para llegar al fútbol de la Serie A en Italia.

Le puede interesar: DIM no contó con suerte en Bogotá ante Millonarios: el palo lo privó de ganar partido que duró 20 horas

Tras días de incertidumbre, el atacante de 22 años se encamina a convertirse en el nuevo refuerzo del F.C. Zenit de San Petersburgo, equipo que ocupa la segunda posición en la primera división de Rusia. El colombiano ya viajó hacia territorio ruso para formalizar su incorporación y estampar su firma en el contrato.

La operación se ha estructurado bajo la modalidad de préstamo. Durán llegaría al Zenit cedido por el Al-Nassr, club dueño de sus derechos económicos, tras interrumpir anticipadamente su paso por el Fenerbahce de Turquía, donde militó los últimos siete meses. El diario español Sporx confirmó los detalles del movimiento.

“El delantero colombiano ha viajado a San Petersburgo para firmar contrato con el club ruso. Se espera que Durán se someta a reconocimiento médico el martes, y se ha sabido que el Zenit ha llegado a un acuerdo con el jugador y el Al-Nassr en todos los términos”, detallaron.

Duran en un partido con el Fenerbahçe de Turquía. FOTO: Getty
Duran en un partido con el Fenerbahçe de Turquía. FOTO: Getty

Las condiciones económicas y opción de compra

El pacto entre las instituciones incluiría cláusulas específicas para el futuro del jugador. Según los reportes del medio citado, la cesión de Durán al Zenit “incluirá una opción de compra de 35 millones de euros”.

Asimismo, se estableció que el conjunto de San Petersburgo asumirá una parte del salario del futbolista durante su estancia en la liga rusa.

Pese a una campaña de altibajos debido a varias molestias físicas, el rendimiento de Jhon Jader Durán sostiene el interés de la “Vecchia Signora”, siendo aún un jugador denominado “top en proyección” por su valor.

Sexto club en la carrera de Durán, ¿un jugador inestable o malas decisiones?

De concretarse el fichaje, el Zenit será la sexta camiseta que vista el delantero. Su trayectoria inició en el Envigado F.C., llamada la ‘Cantera de Héroes’, y continuó en el Chicago Fire (MLS), Aston Villa (Premier League), Al-Nassr (Liga Árabe) y Fenerbahce (Liga Turca).

Con el equipo turco, Durán registró 21 partidos oficiales, sumando 5 goles y 3 asistencias en competencias locales e internacionales. En los años que lleva de carrera, suma 193 partidos oficiales, 55 goles y 13 asistencias.

En su nueva etapa en Rusia, el atacante compartirá vestuario con su compatriota Wilmar Barrios, de 32 años, referente del plantel celeste.

También le puede interesar: “Eres mi ídolo... por ti uso el 19”: la confesión de Rengifo a Messi que marcó el amistoso entre Nacional e Inter Miami

Liga Betplay

