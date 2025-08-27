Jhon Jader Durán, ¿“un problema” para el Fenerbahçe? Esta es la fuerte declaración de directivo del equipo turco

No han pasado dos meses desde que Jhon Jader Durán llegó al Fenerbahçe y en el equipo turco parecen estar aburridos con él.

El delantero colombiano todavía no marca la diferencia esperada en la zona de ataque, razón por la cual empezó a ser cuestionado en el equipo que dirige el portugués José Mourinho.

En su debut con el equipo, en un amistoso contra el Al Ittihad, Durán marcó doblete, y luego, por la tercera ronda de la fase de la clasificación de la Champions League convirtió ante Feyenoord. Sin embargo, en la Liga de Turquía aún no abre su cuota goleadora, por lo que fue duramente criticado por miembro de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahçe, sobre todo porque el antioqueño es considerado el fichaje más importante de la temporada.