Jhon Jader Durán, ¿“un problema” para el Fenerbahçe? Esta es la fuerte declaración de directivo del equipo turco

Al delantero colombiano ya lo empiezan a presionar en su nuevo equipo ante la falta de gol. Este miércoles espera ser protagonista en Champions.

  • Jhon Jader Durán tiene 21 años de edad y ya ha jugado en cinco ligas. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 10 horas
bookmark

No han pasado dos meses desde que Jhon Jader Durán llegó al Fenerbahçe y en el equipo turco parecen estar aburridos con él.

El delantero colombiano todavía no marca la diferencia esperada en la zona de ataque, razón por la cual empezó a ser cuestionado en el equipo que dirige el portugués José Mourinho.

Vea aquí: Video | Jhon Durán brilló con Fenerbahce en la Champions; vea el golazo que marcó contra Feyenoord

En su debut con el equipo, en un amistoso contra el Al Ittihad, Durán marcó doblete, y luego, por la tercera ronda de la fase de la clasificación de la Champions League convirtió ante Feyenoord. Sin embargo, en la Liga de Turquía aún no abre su cuota goleadora, por lo que fue duramente criticado por miembro de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahçe, sobre todo porque el antioqueño es considerado el fichaje más importante de la temporada.

Se trata de Murat Aşık, quien en charla con el medio 343 Digital expresó que el futbolista de 21 años, quien llegó procedente del Al-Nassr F. C de Arabia, aún no encaja en el esquema de dicho elenco.

“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”, afirmó Aşık.

Lea también: Este es IDC Network, el grupo extranjero que transformaría a un histórico del fútbol colombiano

Hasta ahora, el atacante criollo ha jugado cinco partidos oficiales con Los Canarios Amarillos, logrando además una asistencia. En cuatro de ellos fue titular, pero aún no ha completado los 90 minutos de un juego.

Este miércoles (2:00 p.m.) su elenco se jugará el futuro en la Champions League ante el Benfica, del también colombiano Richard Ríos. La serie va 0-0. El conjunto que gané avanzará a la fase de grupos del certamen de clubes más importante de Europa. Por lo pronto, con la confianza que recibe de Mourinho, Durán espera pasar de las críticas a los elogios.

