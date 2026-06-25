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Oficial: Joaquín Varela es jugador del Deportivo Independiente Medellín hasta 2029

El futbolista uruguayo de 27 años, Joaquín Varela, regresa al Deportivo Independiente Medellín, pero esta vez lo hace como jugador en propiedad del conjunto poderoso que lo compró a Águilas Doradas. El defensor firmó hasta el 2029.

  • Joaquín Varela celebrando un gol ante Millonarios en 2023. FOTO: X Dim oficial
    Joaquín Varela celebrando un gol ante Millonarios en 2023. FOTO: X Dim oficial
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Deportivo Independiente Medellín tiene un nuevo mariscal en la defensa, el uruguayo Joaquín Varela. Un viejo conocido en el cuadro poderoso, el cual tendrá su tercer ciclo en el rojo de la montaña, pero en esta ocasión el DIM compró el pase del jugador al equipo Águilas Doradas. Joaquín viene de jugar el último año en el equipo dorado y en el Deportivo Cali.

“El Equipo del Pueblo S.A. informa que ha llegado a un acuerdo para la vinculación del defensor uruguayo Joaquín Varela, quien se integra al plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín para afrontar los retos deportivos del segundo semestre de 2026. Varela llega procedente de Águilas Doradas, club al que había retornado tras sus primeros ciclos en la institución. El zaguero ya defendió la ‘Sagrada’ durante las temporadas 2023, 2024 y parte de 2025, periodo en el que se consolidó como una pieza clave en la última línea y se ganó el reconocimiento de la afición por su entrega y liderazgo dentro del campo”, dice el comunicado oficial de la institución roja.

Varela se convierte en el primer fichaje de la era Amaranto Perea en el poderoso. El actual técnico del DIM y asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia dio el visto bueno a la llegada del uruguayo, jugador con el cual busca fortalecer la zona defensiva del Deportivo Independiente Medellín, donde fue permeable durante los últimos torneos.

Joaquín, jugador de 27 años y 1,89 metros de estatura, destaca por su buen manejo de la posición, capacidad en el juego aéreo, correcta salida con el balón, liderazgo en el fondo y capacidad para anotar en las pelotas paradas ofensivas. El uruguayo es un refuerzo que brinda experiencia, jerarquía y conocimiento tanto de la defensa como de la institución.

El zaguero ya sabe lo que es llegar a una final del fútbol colombiano con Medellín, lo hizo en 2023 cuando se le escapó el título al “rey de corazones” ante Junior de Barranquilla. También fue importante para que el equipo poderoso alcanzara los cuartos de final de Copa Sudamericana en 2024, marcando goles importantes en las series previas.

Varela jugó 34 partidos con el Medallo en sus primeros dos pasos (2023-2 y 2024-2, 2025-1), donde marcó 7 goles y brindó 3 asistencias, números importantes para tratarse de un defensor central. “Joaquín Varela se viste de rojo y azul para ser campeón y proteger el legado del pueblo”, así cerró el comunicado oficial del DIM sobre la contratación del jugador.

Lea también: El DIM sale a vacaciones: regresará en 19 días bajo el mando de Luis Amaranto Perea

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