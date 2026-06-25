Oficial: Joaquín Varela es jugador del Deportivo Independiente Medellín hasta 2029

Deportivo Independiente Medellín tiene un nuevo mariscal en la defensa, el uruguayo Joaquín Varela. Un viejo conocido en el cuadro poderoso, el cual tendrá su tercer ciclo en el rojo de la montaña, pero en esta ocasión el DIM compró el pase del jugador al equipo Águilas Doradas. Joaquín viene de jugar el último año en el equipo dorado y en el Deportivo Cali.
“El Equipo del Pueblo S.A. informa que ha llegado a un acuerdo para la vinculación del defensor uruguayo Joaquín Varela, quien se integra al plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín para afrontar los retos deportivos del segundo semestre de 2026. Varela llega procedente de Águilas Doradas, club al que había retornado tras sus primeros ciclos en la institución. El zaguero ya defendió la ‘Sagrada’ durante las temporadas 2023, 2024 y parte de 2025, periodo en el que se consolidó como una pieza clave en la última línea y se ganó el reconocimiento de la afición por su entrega y liderazgo dentro del campo”, dice el comunicado oficial de la institución roja.