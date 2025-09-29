¿Jorge Carrascal hace méritos para volver a la Selección? Impresionante actuación con Flamengo en el Brasileirao

Jorge Carrascal, o “el Neymar colombiano” como muchos lo llaman, no solo fue la gran figura del partido frente a Corinthians en el Brasileirao, sino que supo apagar el incendio de un marcador desfavorable, ayudó a remontar y a alcanzar el triunfo. El nivel del cartagenero superó todas las expectativas del juego, y fue tanto así que el propio Filipe Luis, DT del Flamengo, afirmó que Carrascal era un jugador decisivo. ¿Será que el mérito de Carrascal y los resultados de Flamengo, pueden darle un cupo en la selección de cara al Mundial 2026?

Carrascal tuvo dos asistencias y fue la gran figura

El partido por la jornada 25 del Brasileirao, no era un partido determinante para “el Mengão”; sin embargo, la ventaja que le dio el 2-1 frente a Corinthians lo ratificó como líder supremo del torneo. Aunque fue Corinthians quien dio el primer golpe al minuto 47 con Yuri Alberto y tuvo mayor presión inicial, los cariocas no se amedrentaron y al 55’ vino el empate. Arrascaeta recibió un pase preciso del colombiano Jorge Carrascal y definió con calidad para empatar el partido. Con la confianza del empate y solo a 10 minutos de finalizar el compromiso, las asociaciones de Carrascal volvieron a deslumbrar, esta vez con Araujo para marcar el 2-1 definitivo.

Tras obtener la clasificación en Copa Libertadores hace menos de una semana, Flamengo no baja la guardia y ahora también quieren conquistar la copa local. Ahora, con 54 puntos, es el líder absoluto del Brasileirao.

¿Jorge Carrascal merece un cupo en la Selección?

El cartagenero lleva una corta pero sólida estancia en el Flamengo. Con poco más de un mes ya acumula 3 asistencias y un gol en 5 partidos del Brasileirao, y un promedio de 7.1 de rendimiento. El propio Filipe afirmó en rueda de prensa que está muy contento con el rendimiento y dedicación del colombiano, incluso luego de un cambio de posición que le exigió muchísima más resistencia de juego. “Su rendimiento fue impresionante. Da libertad al equipo, limpia jugadas, tiene una visión excelente y conecta con sus compañeros. Además, dio dos asistencias. Es un jugador decisivo”.

La versatilidad del colombiano es una característica que pocos futbolistas se dan el lujo de tener y que siempre será un punto a favor para el club o la selección donde jueguen. Tanto si es en mediocentro ofensivo, extremo izquierdo o derecho, Carrascal rinde como si fuera su posición natural. Es uno de esos jugadores que juegan “al son que me toquen bailo”, y su gran resistencia y capacidad de asociación, lo hacen determinantes en partidos importantes, como lo fue la clasificación del Flamengo a Copa Libertadores. El colombiano ingresó y se sintió otro aire de juego en el campo.