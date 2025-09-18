¿Por qué elogian a Juanfer Quintero a pesar de la derrota de River ante Palmeiras por Copa Libertadores?

A pesar de la derrota 1-2 frente a Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, los hinchas de River Plate elogiaron el trabajo del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero. El ‘10’ ingresó en el segundo tiempo en reemplazo del capitán Enzo Pérez.
Ante los 80.000 espectadores que asistieron al encuentro la noche del miércoles en el estadio Monumental de Buenos Aires, el antioqueño le cambió la cara al equipo de Marcelo Gallardo, que había sido dominado por Palmeiras en la primera mitad.
“El equipo ‘Millonario’ recién empezó a acercarse con más riesgo con el ingreso del colombiano Juanfer Quintero, que le dio más precisión en los envíos y avisó con un zurdazo que exigió a Weverton”, reseñó la agencia AFP sobre el aporte del hijo de la Comuna 13 de Medellín.