“Siempre la misma M!#r%@” ¿Cuáles son las razones detrás del enojo de Juan Fernando Quintero en River Plate?

El triunfo de River Plate frente a Talleres de Córdoba no fue lo suficientemente importante como lo fue la rabieta que protagonizó Juan Fernando Quintero, tras ser sustituido tempranamente durante el compromiso.
El regreso de Juanfer al equipo de la banda roja no ha sido tan prometedora como se esperaba, y ahora el antioqueño estalló sorpresivamente por las decisiones de Marcelo Gallardo, pero esta no sería la primera vez que hay tensión entre estos dos.
La actitud del volante colombiano no parece haber sido una simple calentura del momento. Para nadie es un secreto que, Quintero no ha podido retomar un buen ritmo de juego, y aún no parece ser determinante para el técnico argentino, quien siempre encuentra la manera de sustituirlo. Le contamos cómo le ha ido al 10 en River y las posibles razones por las que su paso por River no ha sido como se esperaba.