Gigante de Italia habría lanzado una oferta para fichar a Jhon Jader Durán del Fenerbahçe

Desde la ciudad de Turín han dejado de especular para pasar a la acción en lo que queda del mercado de fichajes. A escasas horas de que el periodo de invierno cierre sus puertas este 2 de febrero, la Juventus ha presentado una oferta formal por Jhon Jáder Durán.
El atacante colombiano de 22 años, cuya ficha pertenece al Al-Nassr de Arabia Saudita, se encuentra actualmente cedido en el Fenerbahçe turco bajo la dirección de Domenico Tedesco, pero su próximo destino parece haber girado hacia la Serie A.