x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Con gol de Kevin Serna, Fluminense selló goleada y aseguró su paso a la Libertadores de 2026

El colombiano es una de las figuras del equipo brasileño. A sus 27 años sigue en la lucha por un cupo en la Selección tricolor que estará en el Mundial de Norteamérica,.

  • Kevin Serna, de 27 años de edad (90) sumó su decimosegundo gol en la presente temporada con el Fluminense. FOTO: Tomada de X-FLU
    Kevin Serna, de 27 años de edad (90) sumó su decimosegundo gol en la presente temporada con el Fluminense. FOTO: Tomada de X-FLU
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

Fluminense, que goleó 6-0 al Sao Paulo en partido de la 36ª jornada del Brasileirao, y Bahía, favorecido por ese resultado, sellaron el jueves en la noche su boleto a la Copa Libertadores 2026 y elevaron a siete la armada brasileña clasificada al torneo continental.

Dos goles del uruguayo Agustín Cannobio, y uno de Martinelli, Nonato, John Kennedy y el colombiano Kevin Serna certificaron la goleada del Fluminense, que subió a la quinta plaza, con 58 puntos, y a falta de apenas seis por disputarse, ya es inalcanzable para el propio Sao Paulo, octavo con 48 puntos.

El 6-0 tuvo un efecto colateral decisivo: aseguró la presencia del Bahía en la Libertadores 2026, gracias a un sexto puesto de 56 puntos que dejó a los saopaulinos sin posibilidades de alcanzarlo.

Campeón en 2023, Fluminense jugará su undécima Libertadores en 2026, firmando así su quinta presencia en las últimas seis ediciones del torneo continental. Cabe resaltar que Serna hace méritos para ser convocado a la Selección Colombia que estará presente en junio próximo en el Mundial en Norteamérica.

Lea aquí: Jorge Carrascal habló sobre su sueño de jugar el Mundial y el rival que le gustaría enfrentar en 2026

Por su parte, el Bahía, filial del Grupo City en Brasil, participará por quinta vez en su historia en la Libertadores, la segunda de forma consecutiva.

Además de Fluminense y Bahía, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Botafogo ya tenían asegurado su lugar en la próxima Libertadores.

Brasil tendrá un octavo representante en la competición, que dependerá del ganador de la Copa de Brasil. Si la ganan Fluminense o Cruzeiro, al ya haberse clasificado, el octavo situado en el Brasileirao irá a la Libertadores.

Si la Copa de Brasil la gana el Vasco da Gama o el Corinthians, los otros dos semifinalistas, cariocas o paulistas también disputarán el torneo en 2026.

Siga leyendo: Brasil domina la Copa Libertadores y en 2025 celebrará su séptimo título consecutivo, igualando a Argentina

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida