Lamine va mal: la figura del Barcelona fue desconvocado de la Selección España por una lesión que intentó esconder

El futbolista del Barcelona no ha tenido su mejor nivel en los últimos partidos que ha disputado con el club. En septiembre salió lesionado tras un par de partidos con la Selección.

  • Lamine Yamal, de 18 años, es uno de los futbolistas jóvenes con mayor influencia en el mundo. Fue la figura de España en el título de la Eurocopa 2024 que consiguió. Foto: Getty
    Lamine Yamal, de 18 años, es uno de los futbolistas jóvenes con mayor influencia en el mundo. Fue la figura de España en el título de la Eurocopa 2024 que consiguió. Foto: Getty
Agencia AFP
hace 8 horas
La estrella de la selección española y del FC Barcelona Lamine Yamal fue desconvocado por la Roja para los partidos decisivos contra Georgia y Turquía, en los que el combinado hispano debe sellar la clasificación directa para el Mundial de 2026.

Debido a las molestias en el pubis que sufre Yamal desde hace unas semanas, “la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”, anunció la instancia en un comunicado. La RFEF también expresó “su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”.

“Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”, agregó.

Poco después, la Federación anunció que el seleccionador Luis de la Fuente “ha convocado al jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos para disputar los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a la Selección Española contra Georgia en Tiflis y contra Turquía en Sevilla”.

No es la primera vez que el Barcelona y la RFEF chocan por Lamine Yamal, quien cayó lesionado en el primer parón de selecciones el pasado mes de septiembre. Tras ese episodio, el técnico riojano fue acusado por el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, de no cuidar a sus jugadores después de que Yamal se lesionara tras jugar los dos primeros partidos de clasificación frente a Bulgaria y Turquía.

De la Fuente contestó que esperaba “más empatía” de Flick, exseleccionador alemán y la pasada semana defendió la convocatoria de Yamal pese a seguir con molestias. “Creo que está en perfectas condiciones. Su entrenador dijo que estaba apto para jugar al fútbol, está recuperando su nivel y lo celebramos. Estará aquí el tiempo que consideremos oportuno. Nos jugamos muchísimo y queremos tener a los mejores jugadores con nosotros”, dijo el seleccionador.

La campeona de Europa lidera el grupo E de la clasificación europea con 12 puntos, tres más que Turquía y con la diferencia de goles a favor (ganó 6-0 en la ida), por lo que tiene el pase directo -primera de grupo- muy cerca.

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué hubo molestia entre la RFEF y el Barcelona?
Porque el tratamiento médico de Yamal se realizó sin aviso previo al cuerpo médico de la Selección España.
¿Quién reemplaza a Lamine Yamal en los partidos de España?
Luis de la Fuente convocó al extremo Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano.
¿España ya está clasificada al Mundial 2026?
Todavía no, pero lidera el grupo E y depende de sí misma para sellar el pase directo.

