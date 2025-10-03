Lamine Yamal recayó de su lesión y fue excluido de los convocados de España

La estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, incluido al principio de este viernes en la lista de España para sus partidos de este mes en la clasificación al Mundial, fue luego excluido de la misma al anunciarse que había recaído de una reciente lesión. “Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG (victoria francesa el miércoles en Liga de Campeones)”, señaló la entidad catalana en un comunicado, en el que agregó que no jugará el domingo el choque ante el Sevilla de LaLiga. “El tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, añadió la nota, que el Barça emitió unas horas después de que el jugador fuera convocado por el seleccionador Luis de la Fuente, que no podrá contar con él para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 contra Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre). Unas horas después del texto del Barça, la Federación Española (RFEF) confirmó la salida de la lista. “En aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno, como se hace con todos los futbolistas que juegan con la selección española, se procede a su desconvocatoria”, comunicó la RFEF.

El atacante azulgrana regresó el pasado domingo a la competición, en el triunfo de su equipo ante la Real Sociedad (2-1), después de perderse cuatro encuentros y, ahora, tampoco estaría frente al Sevilla y Girona en LaLiga y ante el Olympiakos en Champions, dejando en duda su presencia en el Clásico ante el Real Madrid, el 26 de octubre. Durante la presentación de la convocatoria, antes de conocerse la lesión, De la Fuente fue preguntado de manera insistente sobre la presencia del jugador de 18 años en el grupo, dado que apenas había regresado como titular después de más de dos semanas de ausencia.

“El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre. Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos. Estamos hablando de situaciones completamente normales”, afirmó el técnico, que se defendió de las recientes críticas del entrenador barcelonista, Hansi Flick, hacia el cuerpo técnico de la selección. Lea aquí: Lamine Yamal confirmó su romance con Nicki Nicole en el cumpleaños de la cantante El preparador alemán había acusado al combinado español de no haber cuidado al futbolista dosificando sus minutos en el parón internacional del pasado mes, pese a sus molestias en el pubis. “No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía con los seleccionadores”, respondió De la Fuente. “Sabéis que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick”, afirmó el seleccionador.

Morata, fuera por decisión técnica