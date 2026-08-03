Lamine Yamal posó con la bandera de Colombia en sus vacaciones, ¿está de visita en el país?

Hay algo etéreo, que se hace en Colombia, que está conquistando el mundo: la música, el reguetón. Los artistas criollos, desde hace más de una década, se han convertido en “gigantes” de esa industria. Además, son quienes hacen la música que escuchan casi todas las grandes estrellas del fútbol.
El español Lamine Yamal, por ejemplo, nunca ha negado su gusto por las canciones que se hacen en Colombia; particularmente en Medellín. En 2024, después de ganar la Eurocopa con España, subió un video a sus redes sociales en el que aparecía junto a Nico Williams cantando la canción “El ritmo que nos une” de Ryan Castro.
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