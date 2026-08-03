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Lamine Yamal posó con la bandera de Colombia en sus vacaciones, ¿está de visita en el país?

El futbolista español, de 19 años, no ha negado su gusto por nuestro país. Su gran conexión nace de la música.

  • El futbolista español Lamine Yamal, de gorra y con gafas oscuras al fondo de la imagen, posa con la bandera de Colombia. Al parecer la foto fue tomada en Bogotá. Foto: tomada de redes sociales
    El futbolista español Lamine Yamal, de gorra y con gafas oscuras al fondo de la imagen, posa con la bandera de Colombia. Al parecer la foto fue tomada en Bogotá. Foto: tomada de redes sociales
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Hay algo etéreo, que se hace en Colombia, que está conquistando el mundo: la música, el reguetón. Los artistas criollos, desde hace más de una década, se han convertido en “gigantes” de esa industria. Además, son quienes hacen la música que escuchan casi todas las grandes estrellas del fútbol.

El español Lamine Yamal, por ejemplo, nunca ha negado su gusto por las canciones que se hacen en Colombia; particularmente en Medellín. En 2024, después de ganar la Eurocopa con España, subió un video a sus redes sociales en el que aparecía junto a Nico Williams cantando la canción “El ritmo que nos une” de Ryan Castro.

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El fin de semana compartió una foto en sus redes sociales que estaba acompañada de una canción del cantante antioqueño, que creció en el bario Pedregal de Medellín. En la toma, Lamine, de 19 años, posaba junto a sus amigos Mohamed y Souhaib, hombres con los que creció en el barrio Rocafonda de Barcelona, junto a una bandera de Colombia.

¿Dónde está el futbolista español Lamine Yamal?

La publicación llevó a especular en redes sociales con que el futbolista español, que tiene aún unos días de vacaciones antes de unirse al Barcelona en España, está en Colombia. De acuerdo con las versiones que han circulado en redes sociales, la foto fue tomada en Bogotá, donde el jugador estaba haciendo escala antes de irse para Cartagena.

Esa ciudad, tan referenciada en canciones de reguetón como “Otra Vez” de Zion y Lennox, junto al cantante antioqueño J. Balvin, es uno de los focos turísticos de nuestro país y suele ser visitado por extranjeros que vienen desde Norteamérica y Europa.

A los futbolistas les ha gustado. En 2022 el exarquero español Iker Casillas, capitán de la Selección de España que terminó campeona del Mundial 2010 que se jugó en Sudáfrica, estuvo en Cartagena pasando vacaciones. Yamal, al parecer, seguiría sus pasos.

Lamine, considerado por muchos como el gran heredero del “trono” que ostentaron en algún momento Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores futbolistas del mundo, no tiene ninguna relación directa con Colombia. Sus padres, recordemos son de Marruecos y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, sí tiene una conexión con nuestro país gracias al reguetón, la música que sale todos los días desde nuestro país y, cada vez más, conquista el mundo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Lamine Yamal está de vacaciones en Colombia?
Según imágenes y versiones compartidas en redes sociales, Lamine Yamal aterrizó en Bogotá como escala para disfrutar de sus días de vacaciones en Cartagena.
¿Qué relación tiene el futbolista español Lamine Yamal con Colombia?
Aunque no tiene ascendencia colombiana, Lamine Yamal ha mostrado una fuerte conexión cultural a través de la música urbana y el reguetón producido en Colombia, especialmente de artistas paisas.
¿De dónde son los padres del futbolista español Lamine Yamal?
Los padres de Lamine Yamal son originarios de Marruecos y Guinea Ecuatorial, habiendo él crecido en el barrio Rocafonda de Barcelona, España.
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