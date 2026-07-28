Leones rechazó comentario de Javier Hernández sobre los equipos que disputan el torneo de ascenso

Los directivos del club Leones de Itagüí emitieron un comunicado para rechazar las afirmaciones que realizó en el programa Blog Deportivo, Javier Hernández, sobre los clubes que militan en la categoría ascenso de Colombia.

En su comentario, Hernández se refirió a los clubes que disputan el Torneo BetPlay como “equipos de garage”, algo que no cayó bien entre los oncenos que disputan el ascenso en Colombia y en particular en Leones, por lo que de inmediato emitieron un comunicado.

En la misiva, los representantes de Leones sostienen que calificar a los equipos de esa manera “desconoce el trabajo, esfuerzo y la inversión que durante años hemos realizado los clubes de segunda división”.

También le puede interesar: Rebelión en el FPC: Los 8 grandes clubes exigen reformar el modelo de reparto de derechos de TV

Así mismo, enfatizaron que “los equipos del Torneo BetPlay no solo competimos cada fin de semana. Formamos futbolistas, generamos empleo, desarrollamos procesos deportivos y administrativos, impulsamos economías locales, promovemos proyectos sociales y brindamos oportunidades a cientos de jóvenes que encuentran en el deporte un camino de crecimiento personal y profesional”.

Todo esto se da en medio de lo que ha sido el tema que se desató hace unos días, con relación a la rebelión de los G8, ya que ese número de clubes que disputan la A decidieron hacer un frente común para solicitar a la Dimayor una repartición diferente del dinero que la entidad recibe por los derechos de televisión y que, hasta el momento, se ha repartido de manera equitativa entre los clubes, algo con lo que Atlético Nacional, DIM, Millonarios, Santa Fe, América, Deportivo Cali, Once Caldas y Junior no están de acuerdo.

Vea además: Los derechos de televisión y su impacto en el fútbol

Entonces, al momento de hacer análisis sobre el momento que vive el fútbol colombiano, se ha llegado a comentar que los equipos de la B están cómodos allí por el dinero que reciben de televisión y que muchos no tienen proyectos deportivos serios.

Lo cierto es que en Leones les generó disgusto lo expresado por Hernández en su programa y por ello reclamaron.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Hay que recordar que este miércoles la Dimayor vivirá una Asamblea Extraordinaria en la que se tocará el tema de los derechos de televisión y la solicitud que están haciendo los equipos sobre la próxima contratación y distribución de las transmisiones del fútbol profesional colombiano.