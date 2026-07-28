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Leones rechazó comentario de Javier Hernández sobre los equipos que disputan el torneo de ascenso

Este miércoles habrá Asamblea Extraordinaria de Dimayor para analizar el pedido de los 8 clubes que le solicitaron a la entidad una distribución diferente de los recursos por derechos de televisión.

  • Actualmente el club Leones de Itagüí disputa el torneo de ascenso en el fútbol colombiano. FOTO CORTESÍA LEONES
    Actualmente el club Leones de Itagüí disputa el torneo de ascenso en el fútbol colombiano. FOTO CORTESÍA LEONES
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Los directivos del club Leones de Itagüí emitieron un comunicado para rechazar las afirmaciones que realizó en el programa Blog Deportivo, Javier Hernández, sobre los clubes que militan en la categoría ascenso de Colombia.

En su comentario, Hernández se refirió a los clubes que disputan el Torneo BetPlay como “equipos de garage”, algo que no cayó bien entre los oncenos que disputan el ascenso en Colombia y en particular en Leones, por lo que de inmediato emitieron un comunicado.

En la misiva, los representantes de Leones sostienen que calificar a los equipos de esa manera “desconoce el trabajo, esfuerzo y la inversión que durante años hemos realizado los clubes de segunda división”.

También le puede interesar: Rebelión en el FPC: Los 8 grandes clubes exigen reformar el modelo de reparto de derechos de TV

Así mismo, enfatizaron que “los equipos del Torneo BetPlay no solo competimos cada fin de semana. Formamos futbolistas, generamos empleo, desarrollamos procesos deportivos y administrativos, impulsamos economías locales, promovemos proyectos sociales y brindamos oportunidades a cientos de jóvenes que encuentran en el deporte un camino de crecimiento personal y profesional”.

Todo esto se da en medio de lo que ha sido el tema que se desató hace unos días, con relación a la rebelión de los G8, ya que ese número de clubes que disputan la A decidieron hacer un frente común para solicitar a la Dimayor una repartición diferente del dinero que la entidad recibe por los derechos de televisión y que, hasta el momento, se ha repartido de manera equitativa entre los clubes, algo con lo que Atlético Nacional, DIM, Millonarios, Santa Fe, América, Deportivo Cali, Once Caldas y Junior no están de acuerdo.

Vea además: Los derechos de televisión y su impacto en el fútbol

Entonces, al momento de hacer análisis sobre el momento que vive el fútbol colombiano, se ha llegado a comentar que los equipos de la B están cómodos allí por el dinero que reciben de televisión y que muchos no tienen proyectos deportivos serios.

Lo cierto es que en Leones les generó disgusto lo expresado por Hernández en su programa y por ello reclamaron.

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Hay que recordar que este miércoles la Dimayor vivirá una Asamblea Extraordinaria en la que se tocará el tema de los derechos de televisión y la solicitud que están haciendo los equipos sobre la próxima contratación y distribución de las transmisiones del fútbol profesional colombiano.

Preguntas y respuestas

¿Por qué el club Leones de Itagüí rechazó las declaraciones de Javier Hernández Bonnet?
Leones de Itagüí emitió un comunicado oficial porque el periodista calificó a los clubes del Torneo BetPlay (segunda división) como “equipos de garage”. La directiva del club consideró que esta afirmación desconoce el esfuerzo, la inversión, la formación de futbolistas y la generación de empleo que realizan los equipos de la B en el fútbol colombiano.
¿A qué se refiere la llamada “rebelión de los 8” en el fútbol colombiano?
Es el frente común formado por ocho equipos de la Categoría A (Atlético Nacional, DIM, Millonarios, Santa Fe, América, Deportivo Cali, Once Caldas y Junior) para exigir a la Dimayor un cambio en la distribución de los ingresos por derechos de televisión. Estos clubes buscan recibir un porcentaje mayor debido a su impacto de audiencia, oponiéndose al sistema de repartición equitativa actual.
¿Cómo se reparten actualmente los derechos de televisión de la Dimayor entre los equipos?
Actualmente, los ingresos generados por los derechos de transmisión de televisión se reparten de manera equitativa entre todos los clubes afiliados a la Dimayor, independientemente de si pertenecen a la primera (Categoría A) o segunda división (Categoría B).
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