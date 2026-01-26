Nacional manda en billetera y Millonarios está fuera del top 5: estos son los clubes más caros de Colombia

El mercado de pases previo a la Liga BetPlay-I 2026 dejó movimientos rimbombantes que sacudieron al fútbol colombiano. La llegada de figuras de peso internacional como Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García elevó no solo la expectativa de los aficionados, sino también el valor económico de varios clubes del FPC. Con el inicio del campeonato, ya es posible hacer un balance de cuáles son los equipos más costosos del país para el primer semestre de 2026.
De acuerdo con el escalafón elaborado por Transfermarkt, reconocido portal especializado en el valor de mercado del fútbol mundial, Atlético Nacional se consolida como el club más valioso de Colombia. El conjunto verdolaga encabeza la lista con una valoración total de 24,43 millones de euros, sacando una diferencia considerable frente a sus perseguidores, aunque sin despegarse del todo.