Nacional manda en billetera y Millonarios está fuera del top 5: estos son los clubes más caros de Colombia

Con la llegada de figuras como Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García, el mercado de pases sacudió al FPC y dejó en evidencia cuáles son los equipos más costosos de Colombia para la Liga BetPlay 2026-I.

  • Atlético Nacional se mantiene como el equipo más caro del fútbol colombiano. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Atlético Nacional se mantiene como el equipo más caro del fútbol colombiano. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
El mercado de pases previo a la Liga BetPlay-I 2026 dejó movimientos rimbombantes que sacudieron al fútbol colombiano. La llegada de figuras de peso internacional como Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García elevó no solo la expectativa de los aficionados, sino también el valor económico de varios clubes del FPC. Con el inicio del campeonato, ya es posible hacer un balance de cuáles son los equipos más costosos del país para el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el escalafón elaborado por Transfermarkt, reconocido portal especializado en el valor de mercado del fútbol mundial, Atlético Nacional se consolida como el club más valioso de Colombia. El conjunto verdolaga encabeza la lista con una valoración total de 24,43 millones de euros, sacando una diferencia considerable frente a sus perseguidores, aunque sin despegarse del todo.

En el segundo lugar aparece Junior de Barranquilla, que alcanza un valor de 16,20 millones de euros, respaldado por una nómina competitiva y refuerzos de jerarquía. El podio lo completa América de Cali, cuyo plantel está tasado en 14,20 millones de euros, confirmando su lugar entre los grandes protagonistas del fútbol colombiano.

Muy cerca del ‘top 3’ se encuentran Deportes Tolima (13,15 millones de euros) e Independiente Medellín (12,60 millones), equipos que en los últimos años han sido constantes animadores del torneo. Millonarios, pese a su historia y convocatoria, aparece en la sexta posición con 12,45 millones de euros, quedando fuera del ‘top 5’ de los planteles más costosos del país.

Santa Fe, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali completan el grupo de equipos con plantillas valoradas por encima de los 10 millones de euros, mientras que Once Caldas e Internacional de Bogotá se mantienen en la franja media alta del ranking.

En la parte baja del escalafón figuran clubes con proyectos más modestos, pero que buscan competir desde la organización y el rendimiento deportivo. Boyacá Chicó cierra la lista como el equipo de menor valor de mercado, con una tasación de 2,48 millones de euros.

Ranking de los equipos más caros del FPC – Liga BetPlay-I 2026.

(Valores en millones de euros, según Transfermarkt)

Atlético Nacional: 24.43

Junior de Barranquilla: 16.20

América de Cali: 14.20

Deportes Tolima: 13.15

Independiente Medellín: 12.60

Millonarios: 12.45

Independiente Santa Fe: 11.25

Atlético Bucaramanga: 10.73

Deportivo Cali: 10.65

Once Caldas: 9.90

Internacional de Bogotá: 9.83

Fortaleza: 7.13

Águilas Doradas: 6.70

Deportivo Pasto: 6.23

Llaneros: 6.00

Alianza FC: 4.98

Cúcuta Deportivo: 4.70

Deportivo Pereira: 4.43

Jaguares de Córdoba: 4.20

Boyacá Chicó: 2.48

Si bien el valor de mercado no garantiza títulos, este ranking refleja el músculo económico y la inversión realizada por los clubes de cara a un semestre que promete alta competencia. Ahora, el reto será trasladar esos números al terreno de juego

Club intelecto
