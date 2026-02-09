Este fin de semana en Medellín, ¡a correr por los “peluditos” de la ciudad!

Si a usted le conmueven los animales, este domingo 15 de febrero tiene un plan imperdible. Y es que este fin de semana se realizará en Medellín la carrera “Corre por los Animales”.

En evento deportivo y solidario –organizado por el colectivo Antioquia por los Animales– busca unir a la comunidad en torno al bienestar de los animales que más lo necesitan en el departamento.



Aunque la carrera contará con tres modalidades: 10K; 5K; y 3K, los participantes podrán caminar, trotar o correr a su propio ritmo, ya que el objetivo principal es disfrutar el evento, completar el recorrido y aportar a una causa social.



El punto de encuentro será el Parque Club Comfenalco Guayabal, donde se espera la participación de cerca de 1.500 personas, todas unidas por un mismo sentimiento de empatía y compromiso con la protección animal.

Lea también: Samantha y más de trescientos “perritos viejos” esperan pasar sus últimos años con una familia



Además de contribuir a una causa solidaria, los participantes recibirán un kit con camiseta y medalla conmemorativa del evento.



¡Ojo! Los organizadores aclararon que, por motivos técnicos y para garantizar el bienestar de los participantes, los animales no participarán físicamente en la carrera, aunque serán la principal motivación de cada kilómetro recorrido.