Este fin de semana en Medellín, ¡a correr por los “peluditos” de la ciudad!

Si a usted le conmueven los animales, este domingo 15 de febrero tiene un plan imperdible. Y es que este fin de semana se realizará en Medellín la carrera “Corre por los Animales”. En evento deportivo y solidario –organizado por el colectivo Antioquia por los Animales– busca unir a la comunidad en torno al bienestar de los animales que más lo necesitan en el departamento.Aunque la carrera contará con tres modalidades: 10K; 5K; y 3K, los participantes podrán caminar, trotar o correr a su propio ritmo, ya que el objetivo principal es disfrutar el evento, completar el recorrido y aportar a una causa social.El punto de encuentro será el Parque Club Comfenalco Guayabal, donde se espera la participación de cerca de 1.500 personas, todas unidas por un mismo sentimiento de empatía y compromiso con la protección animal. Lea también: Samantha y más de trescientos “perritos viejos” esperan pasar sus últimos años con una familia Además de contribuir a una causa solidaria, los participantes recibirán un kit con camiseta y medalla conmemorativa del evento.¡Ojo! Los organizadores aclararon que, por motivos técnicos y para garantizar el bienestar de los participantes, los animales no participarán físicamente en la carrera, aunque serán la principal motivación de cada kilómetro recorrido. Según explicaron los organizadores, “Corre por los Animales”, espera recaudar fondos que serán destinados a la atención de animales vulnerables en Antioquia. Lea también: Licencia por muerte de mascota en Colombia: guía completa de requisitos y cómo solicitarla El 50 % de los fondos se invertirá en tratamientos y cirugías ortopédicas para animales con dificultades de movilidad, mientras que el otro 50 % financiará jornadas de esterilización en diferentes municipios del departamento, con el fin de prevenir el abandono y el maltrato. Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa pueden inscribirse contactando a la organización a través del WhatsApp 304 593 53 34 o mediante su cuenta de Instagram @correporlosanimales.