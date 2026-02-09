Hasta el Dalaí Lama aparece en los archivos Epstein, pero niega vínculos con el delincuente sexual

El líder espiritual budista en exilio Dalái Lama “nunca se reunió” con Jeffrey Epstein, indicó su oficina luego de que medios chinos reportaran que su nombre apareciera en la última tanda de archivos de este caso publicados por Estados Unidos.
La investigación de los millones de documentos del expediente Epstein, difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y consultados por la AFP, registró que el nombre del Dalái Lama aparece en 154 ocasiones. Sin embargo, no figura ahí ninguna mención de un encuentro entre ambos.