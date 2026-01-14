Junior anunció la inminente llegada de Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel volverá al fútbol colombiano luego de 16 años. El atlanticense será jugador de Junior, como lo confirmó Fuad Char, máximo accionista del equipo barranquillero.

Si bien no estuvo el pasado martes en la presentación oficial de su nuevo plantel, Muriel, quien venía de jugar desde 2024 en el Orlando City de Estados Unidos, sería anunciado próximamente como nuevo jugador del actual campeón del fútbol colombiano.

“No creo que haya ningún problema, tenemos todo avanzado, tanto en la parte contractual con el jugador como con el Orlando City, todo está terminado, faltan unos detalles en los exámenes médicos”, indicó Char.

A sus 34 años de edad, Muriel cumplirá el sueño de representar el equipo de sus amores en Colombia.

Lea: Se sigue moviendo la bolsa de jugadores en la Liga Beplay: América, Junior y Santa Fe, anunciaron refuerzos

En 2010, y tras debutar en el Deportivo Cali, el delantero salió hacia el fútbol del exterior en el que dejó huella. Militó en Granada (España), Lecce, Udinese, Sampdoria (Italia), Sevilla (España), Fiorentina, Atalanta (Italia) y Orlando (EE.UU.).

Si bien sonó para llegar a Atlético Nacional, Muriel, considerado el mejor futbolista joven de Italia en 2012 e incluido en el equipo ideal del Calcio en 2021, el atacante se inclinó por el cuadro Tiburón, que disputará esta temporada la Copa Libertadores.

Pero no solo Luis Fernando reforzará al Junior, equipo que mañana disputa el juego de ida de la final de la Superliga contra Santa Fe (7:30 en Barranquilla). También llegaron Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento, Jean Pestaña y Kevin Pérez.