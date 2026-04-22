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Luis Suárez juega la semifinal de la Copa de Portugal este miércoles ante el Porto: ¿a qué hora y dónde verlo?

El goleador colombiano Luis Javier Suárez visitará al FC Porto con el Sporting CP en busca del paso a la final de la Copa de Portugal. ¿Podrá romper su mala racha goleadora?

  • Luis Javier Suárez suma 34 goles en 46 partidos esta temporada con Sporting de Lisboa. FOTO: GETTY
    Luis Javier Suárez suma 34 goles en 46 partidos esta temporada con Sporting de Lisboa. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Luis Suárez tiene este miércoles 22 de abril una gran oportunidad de recomponer el camino en la semifinal de la Copa de Portugal. El samario lleva 5 partidos sin anotar; además, quedó eliminado con su club de la UEFA Champions League ante Arsenal el pasado 15 de abril.

Los Leones lisboetas que dirige Rui Borges vienen de empatar el derbi de la ciudad ante Benfica SC como local. El pasado domingo 19 de abril, el conjunto verdiblanco se enfrentó a las águilas que dirige José Mourinho y donde juega el también colombiano Richard Ríos; este partido dejó más dudas que certezas para Suárez y el equipo. El 1-1 final en el clásico hizo que Suárez fuera señalado por haber fallado un tiro penal.

Hay que recordar que este duelo tiene bastantes condimentos, uno de ellos, lo que sucedió en la semifinal de ida. El presidente del Porto, André Vilas-Boas, manifestó en su momento que Suárez había hecho gestos de injuria contra el juez central y pidió que el colombiano fuera castigado.

“quiero saber si Suárez también va a recibir cuatro juegos de suspensión o si el campeonato portugués puede ser comparado al chino”, puntualizó Villas-Boas en zona mixta posterior al juego de ida, recordando la vez que fue castigado en China por gestos hacia un árbitro.

¿Cómo llega Suárez a la semifinal?

Además de la racha negativa (normal en los goleadores), el colombiano cuenta con una gran cantidad de partidos en la temporada. El samario disputó 46 compromisos hasta la fecha: 27 en Primeira Liga, 12 en Liga de Campeones, 5 en la Taca (Copa) de Portugal, 2 en Copa de la Liga y un partido en Supercopa de Portugal.

“Tenemos que analizar la situación con objetividad y comprender las exigencias de los partidos que hemos tenido. Esto suele conllevar que no tenga muchas oportunidades; es un jugador que lo ha dado todo por el equipo y está claramente sobrecargado”, mencionó su entrenador, Rui Borges, en rueda de prensa previa al partido.

El director técnico del equipo lisboeta respalda a más no poder a Luis Suárez, dando a entender que el mal momento se explica desde el desgaste que tuvo durante los últimos meses. En algún momento llegó a declarar: “le pido a Dios que no se lesiones “El Bicho” Luis Suárez”.

El partido de ida terminó 1-0 a favor de Sporting de Lisboa; el gol fue marcado por Luis Javier Suárez. El compromiso de vuelta se jugará este miércoles 22 de abril desde las 2:45 p.m. hora de Colombia con transmisión de Win Sports y RTP Internacional.

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