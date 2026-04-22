Luis Suárez juega la semifinal de la Copa de Portugal este miércoles ante el Porto: ¿a qué hora y dónde verlo?

Luis Suárez tiene este miércoles 22 de abril una gran oportunidad de recomponer el camino en la semifinal de la Copa de Portugal. El samario lleva 5 partidos sin anotar; además, quedó eliminado con su club de la UEFA Champions League ante Arsenal el pasado 15 de abril.

Los Leones lisboetas que dirige Rui Borges vienen de empatar el derbi de la ciudad ante Benfica SC como local. El pasado domingo 19 de abril, el conjunto verdiblanco se enfrentó a las águilas que dirige José Mourinho y donde juega el también colombiano Richard Ríos; este partido dejó más dudas que certezas para Suárez y el equipo. El 1-1 final en el clásico hizo que Suárez fuera señalado por haber fallado un tiro penal.

Hay que recordar que este duelo tiene bastantes condimentos, uno de ellos, lo que sucedió en la semifinal de ida. El presidente del Porto, André Vilas-Boas, manifestó en su momento que Suárez había hecho gestos de injuria contra el juez central y pidió que el colombiano fuera castigado.

“quiero saber si Suárez también va a recibir cuatro juegos de suspensión o si el campeonato portugués puede ser comparado al chino”, puntualizó Villas-Boas en zona mixta posterior al juego de ida, recordando la vez que fue castigado en China por gestos hacia un árbitro.