x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Mary José Álvarez: de Atlético Nacional al Olympique de Marsella

La defensora cartagenera que jugó con el cuadro verde la Liga, canterana de Formas Íntimas y debutante en la Selección Colombia mayores.

  • La defensora colombiana Mary José Álvarez fue anunciada como nueva jugadora del Olympique de Marsella. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La defensora colombiana Mary José Álvarez fue anunciada como nueva jugadora del Olympique de Marsella. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

La defensora cartagenera Mary José Álvarez, quien jugó con Atlético Nacional en la Liga Femenina y debutó con la Selección Colombia femenina mayores, fue anunciada como nueva jugadora del Olympique de Marsella.

La defensora que terminó su formación deportiva en el club Formas Íntimas de Medellín, además de jugar de manera profesional con Atlético Nacional tanto en la Liga Femenina como en la Copa Libertadores femenina, fue subcampeona con Colombia en el Mundial Sub 17 de 2022 y campeona de Juegos Bolivarianos, ese mismo año, bajo la dirección de Carlos Paniagua.

Su nuevo club le dio la bienvenida en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “¡Mary Álvarez se une al equipo de Marsella! Internacional colombiana de 20 años de edad, proviene del Atlético Nacional, finalista de la última Copa América, llega a Francia y es nuestra nueva defensora. Esperamos que pueda llevar su fuerza física, inteligencia y excelente juguete al servicio de las chicas del Marsella”.

Atlético Nacional, por su parte, le deseó suerte a la defensora que llega al fútbol francés transferida por los verdolagas.

Mary José, quien ya debutó con la Selección Colombia mayores, tiene 20 años de edad, mide 1.78 metros y se inició como profesional en 2019, pasando por los clubes Formas Íntimas, Independiente Medellín y Atlético Nacional.

Además de ser una gran defensora, por su buen juego aéreo es un arma en ofensiva; tanto con Atlético Nacional como con la Selección Colombia, ya ha anotado goles con su cabeza.

En el anuncio de su llegada, otras jugadoras de la Selección, como la capitana Daniela Montoya, aprovecharon para felicitar a la colombiana y desearle mucha suerte en su primera incursión internacional.

“Éxitos mi Mary SOS crack y SOS Grande”, escribió Montoya; mientras que una de sus nuevas compañeras de equipo, Melissa Herrera, también le dio una calurosa bienvenida: “Eso es Mary, bienvenida”.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida