Mary José Álvarez: de Atlético Nacional al Olympique de Marsella

La defensora cartagenera Mary José Álvarez, quien jugó con Atlético Nacional en la Liga Femenina y debutó con la Selección Colombia femenina mayores, fue anunciada como nueva jugadora del Olympique de Marsella.
La defensora que terminó su formación deportiva en el club Formas Íntimas de Medellín, además de jugar de manera profesional con Atlético Nacional tanto en la Liga Femenina como en la Copa Libertadores femenina, fue subcampeona con Colombia en el Mundial Sub 17 de 2022 y campeona de Juegos Bolivarianos, ese mismo año, bajo la dirección de Carlos Paniagua.