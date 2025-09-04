¿Ya sacó la visa? Los divertidos memes que dejó la clasificación de Colombia al Mundial 2026

El Metropolitano brilla por la clasificación de la Selección Colombia frente a Bolivia ante el Mundial 2026. Fueron tres goles de James Rodríguez (31’), Jhon Córdoba (74’) y Juan Fernando Quintero (83’) los que prendieron el estadio de Barranquilla en la noche de este jueves.

Pero, ¿ya le dieron la visa? El nuevo reto de los hinchas colombianos está en instalarse en Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá) para apoyar a la Tricolor. De lograrlo, tendrían la tarea de buscar hospedaje en ciudades como Atlanta, Boston, Ciudad de México, Dallas, Filadelfia, Guadalajara, Houston, entre otras.

Lea también: ¡Volvemos! Colombia venció 3-0 a Bolivia y clasificó a su séptimo Mundial con fiesta en Barranquilla. Vea los goles

La mayor alegría estuvo relacionada con el ingreso de Dayro Moreno en los últimos minutos del partido, puesto que a sus 39 años sigue portando la vitamina que se necesita para sacarla del estadio.