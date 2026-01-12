Tras su derrota ante River Plate, Millonarios ya piensa en Boca, rival de este miércoles, ¿jugará Falcao?

Millonarios arrancó sus amistosos en Argentina con una derrota por la mínima diferencia ante River Plate que contó con los antioqueños Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño como titulares.
El encuentro, que tenía una gran expectativa por la presencia de Falcao García, quien regresó a Millonarios, no contó con el Tigre en el campo ni en la banca, aunque sí estuvo en el estadio saludando a los rivales y recordando su paso por el club de la banda cruzada.
Falcao fue ovacionado por los hinchas locales y los de Millonarios que llegaron hasta Buenos Aries para acompañar a los dirigidos por Hernán Torres. El Tigre salió al gramado y saludo a los aficionados, pero no hizo parte de la nómina titular, ni estuvo como opción en el banco, ya que se unió a los trabajos hace poco.