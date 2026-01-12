Tras su derrota ante River Plate, Millonarios ya piensa en Boca, rival de este miércoles, ¿jugará Falcao?

Millonarios arrancó sus amistosos en Argentina con una derrota por la mínima diferencia ante River Plate que contó con los antioqueños Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño como titulares. El encuentro, que tenía una gran expectativa por la presencia de Falcao García, quien regresó a Millonarios, no contó con el Tigre en el campo ni en la banca, aunque sí estuvo en el estadio saludando a los rivales y recordando su paso por el club de la banda cruzada. Falcao fue ovacionado por los hinchas locales y los de Millonarios que llegaron hasta Buenos Aries para acompañar a los dirigidos por Hernán Torres. El Tigre salió al gramado y saludo a los aficionados, pero no hizo parte de la nómina titular, ni estuvo como opción en el banco, ya que se unió a los trabajos hace poco.

En el desarrollo del compromiso, ambos equipos contaron con opciones de peligro en los arcos rivales, pero fue River el que concretó uno de los dos penales que le sancionaron y de esta manera ganó el compromiso. El penal, sancionado a los 66 minutos por falta de Alex Moreno sobre Tomás Galván y el encargado de cobrar el lanzamiento fue Gonzalo Montiel para abrir el marcador a los 21 minutos del segundo tiempo. Las mejores opciones para Millonarios fueron de Leonardo Castro a los 27 y 71 minutos respectivamente, pero la falta de precisión para el remate o la intervención de la defensa rival, le ahogaron el grito de gol al colombiano.

En el otro bando, Juan Fernando Quintero contó con la primera opción del partido, a los 23 minutos y su remate de pierna zurda, se fue muy cerca del palo inferior, del arco defendido por Diego Novoa. Luego en los últimos minutos del juego, Novoa se lució, al atajar un penal, que le cobraron a favor a River, en lanzamiento de Agustín Ruberto que el colombiano alcanzó a atajar con los píes. Ahora, Millonarios se concentrará en ponerse a punto y mirar las condiciones en las que se encuentra el Tigre Falcao para lo que será el duelo ante Boca Junior, previsto para este miércoles, a las 5:00 de la tarde, hora d Colombia.

De acuerdo con lo reseñado por Caracol, “la última vez que Millonarios y Boca Juniors se vieron las caras fue en la temporada 2012, el 25 de julio, en aquel partido disputado en El Campín concluyó con victoria 1-2 para el equipo argentino, gracias a las anotaciones de Cristian Chávez y Walter Erviti. Por el embajador descontó José Luis Tancredi”. Tras el duelo ante Boca el equipo debe regresar a Colombia, ya que el sábado tendrá que visita a Bucaramanga en el arranque de la Liga Betplay, duelo programado para las 8:30 de la noche.

Las nóminas de River Plate y Millonarios en el amistoso en Buenos Aires