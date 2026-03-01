Ataque a escuela en Irán deja 153 muertos, entre ellos decenas de niñas, según autoridades

Por lo menos 153 personas, incluyendo decenas de niños, habrían muerto tras un ataque a una escuela del sur de Irán, según autoridades de ese país. Ayer, 23 provincias de 31 fueron atacadas por Estados Unidos e Israel en una escalada que ha dejado cientos de muertos y heridos, incluido el ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Según un funcionario iraní, la escuela fue “objetivo de tres ataques con misiles”.
Mientras que ni Estados Unidos ni Israel han confirmado el ataque a la escuela, ubicada cerca de una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI), el presidente Masoud Pezeshkian –quien era uno de los objetivos de los ataques de ayer– lo calificó como un “acto bárbaro” y “otra página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.