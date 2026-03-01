Tres soldados de EE. UU. muertos y cinco heridos graves en la Operación Furia Épica

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos, con sede en Tampa, Florida, informó que, hasta las 9:30 a. m. del 1 de marzo, tres militares estadounidenses murieron en acción y cinco resultaron gravemente heridos como parte de la llamada Operación Furia Épica.
En su actualización oficial, el CENTCOM precisó que varios otros soldados sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio.
“Las operaciones de combate importantes continúan y el esfuerzo de respuesta sigue en marcha”.
La situación, advirtió el mando militar, es fluida. Por respeto a las familias, se retendrá información adicional, incluidas las identidades de los militares fallecidos, hasta 24 horas después de que los familiares hayan sido notificados.
El Pentágono confirmó también la información de los tres soldados han muerto y cinco han quedado gravemente heridos, y subrayó que “no aportará más detalles por el momento”.
