Tres soldados de EE. UU. muertos y cinco heridos graves en la Operación Furia Épica

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos, con sede en Tampa, Florida, informó que, hasta las 9:30 a. m. del 1 de marzo, tres militares estadounidenses murieron en acción y cinco resultaron gravemente heridos como parte de la llamada Operación Furia Épica. En su actualización oficial, el CENTCOM precisó que varios otros soldados sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio. “Las operaciones de combate importantes continúan y el esfuerzo de respuesta sigue en marcha”. La situación, advirtió el mando militar, es fluida. Por respeto a las familias, se retendrá información adicional, incluidas las identidades de los militares fallecidos, hasta 24 horas después de que los familiares hayan sido notificados. El Pentágono confirmó también la información de los tres soldados han muerto y cinco han quedado gravemente heridos, y subrayó que “no aportará más detalles por el momento”. Siga leyendo: En video | Así fue el bombardeo de Israel y EE. UU. donde murió Alí Jameneí

Se trata de las primeras bajas estadounidenses conocidas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado masivos bombardeos contra Irán. El Centcom no reveló ningún detalle sobre el lugar ni la identidad de los soldados en su comunicado en X. Varios otros soldados sufrieron heridas “leves” por esquirlas y traumatismos cerebrales, pero están siendo “reasignados a sus funciones”, precisó el Centcom. El presidente Donald Trump advirtió el sábado de que cabía esperar muertos entre las fuerzas armadas estadounidenses. El balance, desde el sábado hasta hoy domingo, incluye además un número no concretado de “varios heridos leves” que podrían recibir el alta en breve y reincorporarse al despliegue. No se ha especificado el lugar exacto donde resultaron heridos, más allá de confirmar que todos formaban parte de la operación combinada con Israel contra Irán. Lea más: Crisis en Oriente Medio: atacaron dos buques en el Estrecho de Ormuz y navieras suspendieron tránsito

Bombardeos en Teherán y más de 200 muertos en Irán

Mientras Washington confirma bajas propias, la aviación israelí volvió a bombardear este domingo la ciudad de Teherán, capital iraní. Según la Media Luna Roja, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha dejado desde ayer al menos 200 muertos y 700 heridos en todo el país. Entre las víctimas figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, así como siete altos cargos del régimen. Entre ellos, el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. La eliminación de esta cúpula ha marcado un punto de quiebre en el conflicto y ha acelerado la respuesta iraní en toda la región.

Irán ataca 27 bases de EE UU y golpea Israel

Como represalia, las fuerzas iraníes lanzaron misiles y drones contra bases estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, así como contra territorio israelí. La Guardia Revolucionaria anunció ataques contra 27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, tras prometer venganza por la muerte de su líder supremo. En Israel, el impacto más letal en los dos últimos días ocurrió en la localidad de Beit Shemesh, en el centro del país. Un misil cayó directamente sobre un refugio, dejando al menos ocho muertos y más de 20 heridos. Irán también dirigió bombardeos contra instalaciones estadounidenses en la región, incluyendo el Kurdistán iraquí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

Trump amenaza con “una fuerza nunca antes vista”