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Leonardo Huerta, la exfórmula vicepresidencial de Claudia López, adhiere a la campaña de Abelardo de la Espriella

El excompañero de fórmula de Claudia López anunció este 3 de junio su respaldo al candidato presidencial, marcando distancia de la posición expresada por la exalcaldesa frente a la segunda vuelta.

  • La adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella fue comunicada este 3 de junio. FOTO: X: Claudia López.
    La adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella fue comunicada este 3 de junio. FOTO: X: Claudia López.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 4 horas
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Leonardo Huerta, quien integró la fórmula vicepresidencial de Claudia López en la pasada contienda electoral, anunció este miércoles 3 de junio su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La decisión fue comunicada a través de una declaración a medios y se produce en un contexto en el que Claudia López ha manifestado públicamente que no respaldaría a De la Espriella en una eventual segunda ronda electoral.

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Al explicar su determinación, Huerta señaló que su apoyo responde a coincidencias programáticas identificadas durante la campaña. “Vemos la oportunidad de abrir una nueva historia para Colombia, basada en el respeto a la Constitución y la ley”, afirmó.

También indicó que, aunque no conoce personalmente al candidato presidencial, sí tuvo la oportunidad de coincidir con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“Una persona que yo no conozco, nunca en la vida he visto a Abelardo y la Espriella en persona. La verdad, en los foros, en los debates y en los conversatorios, coincidí con José Manuel Restrepo y evidencié que es una persona humana, decente, que respeta las instituciones y que además tiene conocimiento profundo de los temas de Estado, que tiene muchas coincidencias con los anhelos de la nueva historia”, expresó Huerta.

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Huerta insiste en que mantendrá independencia política

Durante su declaración, el exaspirante vicepresidencial aseguró que el respaldo a De la Espriella no implica una incorporación plena a la campaña ni un alineamiento automático con todas sus posiciones. “La nueva historia y Leonardo Huerta hemos decidido para la segunda vuelta apoyar a Abelardo de las Espriellla en su carrera presidencial. Queremos dejar en claro algo, esto no es un cheque en blanco. La nueva historia sigue siendo independiente. Toma una decisión de cara a la decisión que tomó el país el 31 de mayo”, indicó.

Huerta agregó que continuará pronunciándose sobre asuntos de interés nacional de manera autónoma. “Con valentía, como debe ser, pero seguiremos con nuestra independencia, revisando los temas importantes para el país y tomando posición en ello. Y seguiremos defendiendo los derechos humanos, la diversidad, la salud como derecho fundamental y la educación como motor de transformación. Aquí no vendemos la independencia. Además, esto no es el resultado de un proceso ni de diálogos burocráticos ni de conocimiento personal”, añadió.

El excompañero de fórmula de Claudia López también respondió a cuestionamientos relacionados con la representación jurídica de distintos clientes a lo largo de su carrera profesional. “Y por último quiero hacer una claridad, yo soy abogado y desde el consultorio jurídico he defendido personas y, cuando un abogado defiende a un cliente, no está defendiendo su conducta, sino que le está garantizando sus derechos humanos, como el derecho al debido proceso”.

Asimismo, sostuvo que “pretender que un abogado es cómplice de sus representados es volver a la época en la que reo y abogado eran condenados a la cicuta, y eso no tiene asidero en un Estado democrático”.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es Leonardo Huerta?
Es abogado y fue candidato a la Vicepresidencia como fórmula de Claudia López durante la pasada campaña presidencial.
¿A quién apoyará Leonardo Huerta en la segunda vuelta?
Anunció públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial.
¿Claudia López también apoyará a Abelardo de la Espriella?
No. Según lo conocido hasta ahora, Claudia López ha manifestado que no respaldaría a De la Espriella en una eventual segunda vuelta.
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