Nacional recibe al Once Caldas y Dairon busca cambiar silbidos por aplausos: a qué hora y dónde verlo

Este miércoles desde las 6:00 p.m., el estadio Atanasio Girardot volverá a vestirse de verde esperanza cuando Atlético Nacional reciba al Once Caldas, en busca de sellar su paso a las semifinales de la Copa BetPlay. El conjunto paisa parte con ventaja tras el 1-0 conseguido en la ida, pero sabe que nada está asegurado. En una llave cerrada y con el apoyo de su gente, el elenco dirigido por Diego Arias quiere confirmar que el proyecto sigue en crecimiento.
Entre los nombres convocados aparece el de Dairon Asprilla, un futbolista que encarna, quizá como pocos, la presión y la crítica que se vive en los grandes clubes. No es el jugador que roba portadas ni el más aplaudido por las tribunas, pero dentro del camerino su figura es sinónimo de esfuerzo, disciplina y compromiso.