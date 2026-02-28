x

Simón García visita su ciudad natal cuando Nacional enfrente al Tolima este domingo: ¿a qué horas y dónde verlo?

Desde las 8:30 p. m., Nacional visita al Tolima con el regreso de Simón García a su tierra. El joven central verdolaga enfrentará al equipo de su ciudad natal.

    Pese a su juventud, Simón García busca consolidarse en la zaga verdolaga este semestre. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Atlético Nacional afronta una semana clave en el calendario. Antes de recibir a Millonarios por la Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot, el equipo verdolaga visitará este domingo a las 8:30 p.m. a Deportes Tolima por la fecha 9 de la Liga BetPlay-1, en un duelo que promete intensidad y que será transmitido por Win Sports +. En medio de ese contexto competitivo aparece una historia especial: la de Simón García, joven defensor central nacido en Ibagué que hoy defiende los colores del club antioqueño y que tendrá un partido con sabor distinto al enfrentar al equipo de su tierra.

El presente de Nacional es sólido. Pese a tener partidos pendientes, suma 15 puntos en seis encuentros en el Apertura y se mantiene bien posicionado en la tabla. El choque ante Tolima no solo es clave por la lucha en la Liga, sino también porque servirá como termómetro antes del reto continental. Además, el historial reciente entre ambos muestra paridad: en los últimos cinco enfrentamientos, el Verde registra dos victorias, dos empates y una derrota. El más reciente, el 2 de agosto de 2025, terminó 0-0, ratificando que suelen ser partidos cerrados y disputados.

Con apenas 21 años, Simón García se ha ido ganando un espacio en una de las posiciones más exigentes del fútbol: la defensa central. “Yo digo que Simón García es un joven muy normal, de la sociedad, del común. Muy apasionado por lo que hago”, contó en el Podcast Verdolaga, espacio oficial del club.

Su historia no es la del niño obsesionado con ser futbolista. “Yo no pensaba ser futbolista profesional”, confesó. En el colegio soñaba con estudiar negocios y llevar una vida distinta. Sin embargo, un torneo departamental con la Selección Tolima cambió el rumbo. Allí fue visto por un formador de Nacional y recibió la invitación para probarse. Aun así, pidió permiso para terminar el colegio en Ibagué antes de dar el salto a Medellín. “Yo digo que son los tiempos de Dios, él sabía que me tenía un camino”, reflexionó.

Llegar a Atlético Nacional no fue sencillo. “Dejar mi casa no fue para nada fácil”, admitió. Con 16 años tuvo que separarse de su familia y adaptarse a una ciudad y a un club con exigencias máximas. “La diferencia entre Ibagué y Medellín es una cosa, son dos mundos totalmente diferentes”, recordó.

El acompañamiento institucional fue clave. Psicólogos, entrenadores y compañeros facilitaron su proceso de adaptación. Aunque se define como introvertido, encontró respaldo en el grupo. “Todos fueron muy bien conmigo... me hicieron la estadía un poco más fácil y más llevadera”, explicó.

En lo deportivo, su camino tampoco fue lineal. Comenzó como lateral derecho, luego jugó de extremo y mediocentro, hasta que en la sub-15 un entrenador lo ubicó como central por necesidad. Allí encontró su lugar. “Es la posición que más me gusta... disfruto mucho defender”, afirmó.

La Selección, el punto de quiebre

El crecimiento de García tuvo un impulso definitivo con la Selección Colombia Sub-20. Su participación en el Mundial juvenil marcó un antes y un después. “La Selección me cambió la vida, me cambió la forma de ver el fútbol y de competir”, aseguró. Según él mismo, volvió siendo otro jugador, más maduro y consciente de la responsabilidad.

En ese torneo llevó el número 2, dorsal histórico en Nacional y en la Selección por Andrés Escobar. “Es un número que me gusta mucho... en la Selección yo lo pedí”, dijo con orgullo. Aunque sabe el peso simbólico que representa, lo asume con calma y como una meta a futuro.

Simón destaca el respaldo de los referentes. “Tener referentes como Tesillo, Campuzano, David, Edwin... nos dan confianza”, explicó.

También habló del aprendizaje emocional que ha tenido. Durante sus primeros años en el plantel profesional se desesperó por no jugar lo que quería. “Yo me desesperaba mucho... sentía que debía estar”, confesó. Con el tiempo entendió que el proceso era necesario. “Las cosas fáciles que llegan de un día para otro, así igual de fácil se van. La paciencia y la disciplina son fundamentales”, aconsejó a los jóvenes que sueñan con una carrera similar.

Este domingo, frente a Tolima, el partido tendrá un significado especial para el defensor tolimense. Así, mientras Atlético Nacional visita a Tolima con la mira puesta en consolidarse en la Liga y llegar fortalecido a la Sudamericana, Simón García representa algo más que un nombre en la nómina: es el reflejo de una cantera que responde, de un proceso que madura y de un joven que, sin haberlo planeado, hoy vive el sueño que muchos imaginaron desde niños.

Liga Betplay

