Guadalajara responde: ¿está lista y segura para recibir a Colombia y sus hinchas para el Mundial?

La confirmación de que la Selección Colombia tendrá como sede a Guadalajara durante el Mundial ha generado una enorme expectativa tanto en México como en Colombia. Para el estado de Jalisco, el evento representa mucho más que una serie de partidos: es una vitrina internacional, un motor económico y una oportunidad histórica para consolidar su relación con uno de sus mercados turísticos más importantes. Así lo dejó claro el Subsecretario de Turismo de Jalisco, Miguel Andrés Hernández, en un diálogo con EL COLOMBIANO, en el que detalló cifras, estrategias y mensajes de confianza para los miles de aficionados que planean viajar, pero que se pusieron en alerta tras los últimos hechos de violencia que se registraron en ese país después de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”.
“En los últimos 8 años el mercado colombiano es el tercero en importancia desde el punto de vista turístico en México”, afirmó Hernández, al explicar el peso estratégico que tiene Colombia para el país. Solo el último año ingresaron más de 880 mil colombianos a territorio mexicano, y de ellos cerca de 150 mil visitaron Jalisco. Estas cifras no son menores si se considera que el estado compite con destinos históricamente posicionados en el Caribe mexicano y otras regiones del país. La designación de Guadalajara como sede de la Selección Colombia fortalece esa relación y proyecta un crecimiento significativo en el flujo de viajeros.