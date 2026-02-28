Guadalajara responde: ¿está lista y segura para recibir a Colombia y sus hinchas para el Mundial?

La confirmación de que la Selección Colombia tendrá como sede a Guadalajara durante el Mundial ha generado una enorme expectativa tanto en México como en Colombia. Para el estado de Jalisco, el evento representa mucho más que una serie de partidos: es una vitrina internacional, un motor económico y una oportunidad histórica para consolidar su relación con uno de sus mercados turísticos más importantes. Así lo dejó claro el Subsecretario de Turismo de Jalisco, Miguel Andrés Hernández, en un diálogo con EL COLOMBIANO, en el que detalló cifras, estrategias y mensajes de confianza para los miles de aficionados que planean viajar, pero que se pusieron en alerta tras los últimos hechos de violencia que se registraron en ese país después de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”. “En los últimos 8 años el mercado colombiano es el tercero en importancia desde el punto de vista turístico en México”, afirmó Hernández, al explicar el peso estratégico que tiene Colombia para el país. Solo el último año ingresaron más de 880 mil colombianos a territorio mexicano, y de ellos cerca de 150 mil visitaron Jalisco. Estas cifras no son menores si se considera que el estado compite con destinos históricamente posicionados en el Caribe mexicano y otras regiones del país. La designación de Guadalajara como sede de la Selección Colombia fortalece esa relación y proyecta un crecimiento significativo en el flujo de viajeros.

La experiencia previa respalda el optimismo. En Rusia 2018, casi 30 mil hinchas colombianos acompañaron a la Selección. Esta vez, con México mucho más cerca y con una conectividad aérea reforzada, las autoridades esperan una movilización incluso mayor. “Vamos a tener una mayor conectividad aérea durante los 39 días”, aseguró el viceministro, subrayando que el esfuerzo logístico no solo busca facilitar la llegada, sino también optimizar la movilidad interna de los visitantes. Pero la estrategia de Jalisco no se limita a ser anfitrión de partidos. El objetivo es que el aficionado colombiano descubra la diversidad del estado. “Que vayan a los partidos, pero que conozcan Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Tequila y todos estos pueblos aledaños tan maravillosos que tiene Jalisco”, dijo Hernández, invitando a explorar destinos como Guadalajara, corazón urbano y cultural; Tlaquepaque y Tonalá, reconocidos por su tradición artesanal; Tequila, cuna de la bebida insignia de México; y Puerto Vallarta, destino de playa de proyección internacional. Con más de 125 municipios, Jalisco ofrece una variedad geográfica que incluye sierra, bosque, lagos y mar. La invitación es a programar varias noches y combinar la pasión futbolera con turismo carretero y recorridos regionales. “Traten no solamente de quedarse en Guadalajara”, recomendó el funcionario, enfatizando que la experiencia mundialista puede convertirse en una travesía cultural y gastronómica por todo el estado. En términos económicos, el turismo es un pilar estructural para Jalisco. Representa cerca del 9.2 % del Producto Interno Bruto estatal, y el año pasado se registraron alrededor de 33.9 millones de visitantes y excursionistas. “Le damos una importancia muy relevante a la actividad turística, a la seguridad y a la experiencia de nuestros visitantes”, subrayó Hernández. Para el Mundial, la expectativa es recibir cerca de 3.5 millones de visitantes, en un entorno multicultural que incluirá selecciones de Europa y Asia, como España, Corea y Kazajistán, además de Colombia.

El contexto de seguridad, inevitablemente, forma parte de la conversación. El viceministro abordó el tema con franqueza: “Hemos pasado situaciones difíciles en el pasado”, reconoció. Recordó que Colombia también vivió momentos complejos y que eventos como la Copa América 2001 terminaron convirtiéndose en oportunidades para fortalecer la seguridad y la imagen internacional del país. En el caso de Jalisco, explicó que el gobernador Jesús Pablo Lemus anunció recientemente la reactivación tras el levantamiento del código rojo. “Nuestros aeropuertos, nuestros recintos, nuestros estadios, nuestros hoteles están funcionando al 100 % y los estaremos esperando”, afirmó, enviando un mensaje de tranquilidad a los viajeros. El epicentro deportivo será el moderno Estadio Akron, considerado uno de los más avanzados de América Latina. Con capacidad superior a 35 mil asistentes y más de 14 accesos distribuidos en Oriente, Occidente, Norte y Sur, el recinto está preparado para recibir a miles de aficionados. Hernández hizo una advertencia clara: “Se asegure y tenga la certeza de que son boletos genuinos... por favor pongan mucha atención de comprar boletos oficiales”, alertando sobre posibles fraudes en plataformas electrónicas. Sin embargo, el Mundial en Jalisco no se vivirá únicamente dentro del estadio. Durante los 39 días habrá FanFest y eventos masivos de Public Viewing. “No se desanimen si no tienen boleto”, expresó el viceministro, destacando que habrá conciertos de artistas como Maná y Alejandro Fernández, además de festivales gastronómicos y muestras de tequila, raicilla, vino jalisciense y cerveza artesanal. “Hay mucho por hacer... muchísimas experiencias adicionales que complementen una memorabilidad de su viaje”, aseguró.

La coordinación institucional también ha sido clave. Desde semanas atrás, el gobierno de Jalisco mantiene comunicación con la Federación Colombiana de Fútbol para garantizar condiciones óptimas de descanso y preparación para la selección. La intención es que tanto el equipo como los aficionados encuentren una experiencia organizada, segura y hospitalaria. En el plano práctico, Hernández ofreció recomendaciones claras para los viajeros. “Empaquen ligero porque hay mucho que comprar, hay mucha artesanía que traer”, dijo entre risas. La temperatura promedio durante esa temporada oscila entre los 17 y los 25 grados centígrados, con posibilidad de lluvias breves. La sugerencia es llevar ropa cómoda, algo ligero para la lluvia y, sobre todo, “calzado cómodo, porque se puede caminar mucho”. Un elemento simbólico que refuerza la narrativa de hermandad es la propia historia del viceministro. Nacido en Bogotá y egresado de la Universidad Externado de Colombia, Miguel Andrés Hernández lleva más de 35 años en México y ha desarrollado una amplia trayectoria en aerolíneas, hoteles y destinos turísticos. Antes de asumir su cargo en Jalisco, fue subsecretario de Turismo en el estado de Yucatán. “Muy orgulloso, muy preocupado, muy ocupado, muy responsable de que cuando venimos a mandar un mensaje tan contundente de puertas abiertas, pues tenemos el estado de responsabilidad de ser grandes anfitriones para el mercado colombiano”, expresó. En definitiva, el Mundial se proyecta como una plataforma de integración cultural y económica entre México y Colombia. Jalisco apuesta por convertir cada partido en una experiencia completa que combine fútbol, gastronomía, música, artesanía y hospitalidad. Con seguridad, infraestructura moderna, conectividad reforzada y una estrategia clara de promoción, el estado se declara listo para recibir a miles de colombianos que convertirán a Guadalajara en su casa durante la cita mundialista. Bolivia pidió más seguridad para repechaje

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) envió una carta a la FIFA para solicitar el refuerzo de las medidas de seguridad de cara al repechaje, tras los recientes hechos de violencia registrados en ese país. El presidente de la FBF, Fernando Costa, aseguró que la delegación boliviana también está tomando previsiones y que permanecerán atentos a cualquier decisión que pueda adoptar la FIFA, incluso contemplando una sede alternativa si fuera necesario. El torneo clasificatorio, que otorgará dos cupos al Mundial, se jugará en Guadalajara y Monterrey con la participación de Bolivia, Jamaica, Irak, Congo, Nueva Caledonia y Surinam. Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo en Monterrey y, en caso de ganar, disputará cinco días después el cupo ante Irak. Antes del viaje, la selección boliviana jugará un amistoso contra Trinidad y Tobago el 15 de marzo en Santa Cruz. Por su parte, la Federación Jamaiquina de Fútbol también manifestó preocupación por la situación de seguridad en Jalisco. Su presidente, Michael Ricketts, afirmó estar inquieto por el impacto que los acontecimientos puedan tener en el torneo, aunque señaló que esperan la determinación final de la FIFA. ¿Podrían quitarle el Mundial a Guadalajara?

El reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 le otorga a la organización la facultad de cancelar, reprogramar o reubicar partidos “por cualquier motivo”, especialmente en casos de fuerza mayor o riesgos graves de seguridad, según lo establecido en el Reglamento de la Copa Mundial y los acuerdos de sede. En la práctica, esto significa que podría mover encuentros a otra ciudad o incluso retirar una sede si no existen garantías suficientes, aunque esa decisión no es automática y requiere evaluaciones técnicas, informes de seguridad y coordinación con autoridades. En el caso de Guadalajara, que tiene asignados cuatro partidos de fase de grupos y dos de repechaje, no existe actualmente ninguna decisión que ponga en riesgo su condición de sede. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que tras una videoconferencia con representantes de la FIFA no hay “absolutamente ninguna intención” de retirar partidos a México, y recalcó que las tres sedes mexicanas siguen firmes. Hasta el momento, no hay comunicado oficial de la FIFA que indique cambios, por lo que el calendario del Mundial 2026 en territorio mexicano se mantiene intacto.

La confirmación de que la Selección Colombia tendrá como sede a Guadalajara durante el Mundial ha generado una enorme expectativa tanto en México como en Colombia. Para el estado de Jalisco, el evento representa mucho más que una serie de partidos: es una vitrina internacional, un motor económico y una oportunidad histórica para consolidar su relación con uno de sus mercados turísticos más importantes. Así lo dejó claro el Subsecretario de Turismo de Jalisco, Miguel Andrés Hernández, en un diálogo con EL COLOMBIANO, en el que detalló cifras, estrategias y mensajes de confianza para los miles de aficionados que planean viajar, pero que se pusieron en alerta tras los últimos hechos de violencia que se registraron en ese país después de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”. “En los últimos 8 años el mercado colombiano es el tercero en importancia desde el punto de vista turístico en México”, afirmó Hernández, al explicar el peso estratégico que tiene Colombia para el país. Solo el último año ingresaron más de 880 mil colombianos a territorio mexicano, y de ellos cerca de 150 mil visitaron Jalisco. Estas cifras no son menores si se considera que el estado compite con destinos históricamente posicionados en el Caribe mexicano y otras regiones del país. La designación de Guadalajara como sede de la Selección Colombia fortalece esa relación y proyecta un crecimiento significativo en el flujo de viajeros.

La experiencia previa respalda el optimismo. En Rusia 2018, casi 30 mil hinchas colombianos acompañaron a la Selección. Esta vez, con México mucho más cerca y con una conectividad aérea reforzada, las autoridades esperan una movilización incluso mayor. “Vamos a tener una mayor conectividad aérea durante los 39 días”, aseguró el viceministro, subrayando que el esfuerzo logístico no solo busca facilitar la llegada, sino también optimizar la movilidad interna de los visitantes. Pero la estrategia de Jalisco no se limita a ser anfitrión de partidos. El objetivo es que el aficionado colombiano descubra la diversidad del estado. “Que vayan a los partidos, pero que conozcan Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Tequila y todos estos pueblos aledaños tan maravillosos que tiene Jalisco”, dijo Hernández, invitando a explorar destinos como Guadalajara, corazón urbano y cultural; Tlaquepaque y Tonalá, reconocidos por su tradición artesanal; Tequila, cuna de la bebida insignia de México; y Puerto Vallarta, destino de playa de proyección internacional. Con más de 125 municipios, Jalisco ofrece una variedad geográfica que incluye sierra, bosque, lagos y mar. La invitación es a programar varias noches y combinar la pasión futbolera con turismo carretero y recorridos regionales. “Traten no solamente de quedarse en Guadalajara”, recomendó el funcionario, enfatizando que la experiencia mundialista puede convertirse en una travesía cultural y gastronómica por todo el estado. En términos económicos, el turismo es un pilar estructural para Jalisco. Representa cerca del 9.2 % del Producto Interno Bruto estatal, y el año pasado se registraron alrededor de 33.9 millones de visitantes y excursionistas. “Le damos una importancia muy relevante a la actividad turística, a la seguridad y a la experiencia de nuestros visitantes”, subrayó Hernández. Para el Mundial, la expectativa es recibir cerca de 3.5 millones de visitantes, en un entorno multicultural que incluirá selecciones de Europa y Asia, como España, Corea y Kazajistán, además de Colombia.

El contexto de seguridad, inevitablemente, forma parte de la conversación. El viceministro abordó el tema con franqueza: “Hemos pasado situaciones difíciles en el pasado”, reconoció. Recordó que Colombia también vivió momentos complejos y que eventos como la Copa América 2001 terminaron convirtiéndose en oportunidades para fortalecer la seguridad y la imagen internacional del país. En el caso de Jalisco, explicó que el gobernador Jesús Pablo Lemus anunció recientemente la reactivación tras el levantamiento del código rojo. “Nuestros aeropuertos, nuestros recintos, nuestros estadios, nuestros hoteles están funcionando al 100 % y los estaremos esperando”, afirmó, enviando un mensaje de tranquilidad a los viajeros. El epicentro deportivo será el moderno Estadio Akron, considerado uno de los más avanzados de América Latina. Con capacidad superior a 35 mil asistentes y más de 14 accesos distribuidos en Oriente, Occidente, Norte y Sur, el recinto está preparado para recibir a miles de aficionados. Hernández hizo una advertencia clara: “Se asegure y tenga la certeza de que son boletos genuinos... por favor pongan mucha atención de comprar boletos oficiales”, alertando sobre posibles fraudes en plataformas electrónicas. Sin embargo, el Mundial en Jalisco no se vivirá únicamente dentro del estadio. Durante los 39 días habrá FanFest y eventos masivos de Public Viewing. “No se desanimen si no tienen boleto”, expresó el viceministro, destacando que habrá conciertos de artistas como Maná y Alejandro Fernández, además de festivales gastronómicos y muestras de tequila, raicilla, vino jalisciense y cerveza artesanal. “Hay mucho por hacer... muchísimas experiencias adicionales que complementen una memorabilidad de su viaje”, aseguró.