Reportan ataque de Irán contra aeropuerto de Dubái, hay evacuaciones

Reportes iniciales, en redes sociales, indican el impacto de un misil balístico o un dron iraní contra el Aeropuerto Internacional de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Imágenes difundidas muestran el aeropuerto tras el ataque. En los videos se observa humo elevándose sobre una de las terminales y se escuchan alarmas de incendio mientras pasajeros y trabajadores evacúan el recinto. Según los reportes, varias personas resultaron heridas, aunque hasta el momento no se ha divulgado un balance oficial sobre los daños estructurales. Cuatro heridos tras ataque en el Aeropuerto Internacional de Dubái, según la oficina de prensa de Dubái

Daños visibles y evacuaciones tras impacto de dron iraní en Dubái

Las grabaciones muestran daños significativos y grandes cantidades de escombros en una de las terminales. Civiles abandonan el lugar de forma apresurada, en medio de escenas de confusión. De acuerdo con informes preliminares, el ataque impactó directamente en el recinto aeroportuario. Algunas versiones apuntan a un dron iraní; otras mencionan la posibilidad de un misil balístico. Las autoridades no han confirmado aún el tipo exacto de artefacto utilizado. La situación fue catalogada como de última hora, con evacuaciones en curso en el Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los principales centros de conexión aérea del mundo.

Además: Irán lanza misiles sobre Dubái y evacúan el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo Las imágenes que circulan en las redes sociales, que han sido verificadas por Al Jazeera, muestran daños en la sala de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Dubai tras un ataque iraní.

La importancia del Aeropuerto de Dubái en el mapa aéreo global