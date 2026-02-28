Reportan ataque de Irán contra aeropuerto de Dubái, hay evacuaciones

Reportes iniciales, en redes sociales, indican el impacto de un misil balístico o un dron iraní contra el Aeropuerto Internacional de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.
Imágenes difundidas muestran el aeropuerto tras el ataque. En los videos se observa humo elevándose sobre una de las terminales y se escuchan alarmas de incendio mientras pasajeros y trabajadores evacúan el recinto.
Según los reportes, varias personas resultaron heridas, aunque hasta el momento no se ha divulgado un balance oficial sobre los daños estructurales.
Cuatro heridos tras ataque en el Aeropuerto Internacional de Dubái, según la oficina de prensa de Dubái