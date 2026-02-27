“Baila, Vini”: el firme respaldo de Neymar a Vinícius tras los ataques racistas

“Baila Vini Js”. Con estas palabras y también bailando, el astro brasileño Neymar, quien se ilusiona con estar en el Mundial de Norteamérica a mitad de año, le dedicó una de sus dos anotaciones a su compatriota Vinícius Junior.
En días recientes, Vinícius, del Real Madrid, denunció insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni tras marcar un gol en la victoria (1-0) ante el Benfica en el duelo de ida de los octavos de Champions.
Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50’), el delantero del Real Madrid celebró con un baile ante el público, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.
Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarlo “mono”.
Con el caso que aún es tendencia, fue ahora Neymar quien ahora mostró su respaldo a su compatriota.
Dos bonitos goles de Ney el pasado jueves en su estreno en el Brasileirão 2026 le dieron la primera victoria en liga al Santos contra el Vasco da Gama (2-1), en la cuarta jornada del campeonato, y que permiten al equipo santista salir de la zona de descenso.
Por el Vasco jugaron los colombianos Jhoan Rojas, Andrés Gómez, como titulares, mientras que Marino Hinestroza ingresó en el periodo complementario.