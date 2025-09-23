Agotadas boletas y camisetas del Once Caldas en Manizales; la ciudad vive la fiebre de la Copa Sudamericana

Pasaron 14 años para que llegara otro partido tan importante para el Once Caldas en Palogrande. El equipo recibe este miércoles, a las 7:30 de la noche, a Independiente del Valle por el juego de vuelta, de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La serie la gana el Blanco 2-0.
El 11 de mayo del 2011 fue la última cita. Aquella noche, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Once perdió 0-1 con Santos, de Brasil, que tenía a Neymar como figura. 8 días después, a pesar del empate 1-1 en Brasil, el onceno Albo quedó eliminado.
Desde entonces participó sin éxito en la Copa Libertadores del 2012 y 2015, y en la Copa Sudamericana del 2019.
Ahora, después de 14 años, el Once busca el paso a las semifinales, tal como sí lo hizo en el 2004, cuando superó a Santos, de Brasil.