Agotadas boletas y camisetas del Once Caldas en Manizales; la ciudad vive la fiebre de la Copa Sudamericana

Pasaron 14 años para que llegara otro partido tan importante para el Once Caldas en Palogrande. El equipo recibe este miércoles, a las 7:30 de la noche, a Independiente del Valle por el juego de vuelta, de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La serie la gana el Blanco 2-0. El 11 de mayo del 2011 fue la última cita. Aquella noche, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Once perdió 0-1 con Santos, de Brasil, que tenía a Neymar como figura. 8 días después, a pesar del empate 1-1 en Brasil, el onceno Albo quedó eliminado. Desde entonces participó sin éxito en la Copa Libertadores del 2012 y 2015, y en la Copa Sudamericana del 2019. Ahora, después de 14 años, el Once busca el paso a las semifinales, tal como sí lo hizo en el 2004, cuando superó a Santos, de Brasil.

Boletería y camisetas agotadas en Manizales

Este miércoles, tras 14 años sin vivir en el Palogrande una instancia definitiva, el Once vuelve en busca del cupo a las semifinales de la Copa Sudamericana. A su lado tendrá 30 mil personas que lo respaldarán en su intento por acceder a la penúltima instancia. 26.500 aficionados pagando darán una taquilla de $1.700 millones. Si lo hace, jugará con el vencedor de la serie que disputan Atlético Mineiro (Brasil) y Bolívar de La Paz (Bolivia). Será la segunda ocasión que un equipo ecuatoriano pase por Manizales por competencias internacionales. El primero fue Barcelona, equipo que empató 1-1 en Manizales y luego cayó en la definición desde el punto penal en los octavos de final de la Libertadores 2004.

¿Qué novedades tendrá Once Caldas para enfrentar en casa a Independiente del Valle?

Para el partido de este miércoles, a las 7:30 de la noche, en el estadio Palogrande de Manizales, el técnico Hernán Darío Herrera tiene tres novedades: no van Alejandro García y Juan Felipe Castaño, pero incorporó a Déinner Quiñones. El rival tiene un cambio obligado en la formación titular por la expulsión de Mateo Carabajal. También tendrá la reaparición de Patrick Mercado. De resto trae la todo su grupo principal.

¿Qué formación tendrían los equipos para el duelo de este miércoles?

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía, Luis Sánchez; Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. Técnico: Hernán Darío Herrera. Independiente del Valle: Guido Villar, Matías Fernández, Luis Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez, Jordy Alcívar, Patrick Mercado, Darwin Guagua, Juan Cazares, Aron Rodríguez y Claudio Spinelli. Técnico: Javier Rabanal.

¿Cómo le ha ido a Independiente del Valle como visitante?

Independiente del Valle, el rival del Once Caldas, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, no es un buen visitante este año internacionalmente. Ha jugado cinco partidos en los que ha sumado dos empates y tres derrotas. El equipo ha jugado esta temporada Copa Libertadores y Copa Sudamericana.