Partidos de Colombia se verán en cine: precios de boletas y salas disponibles para ver los amistosos contra Croacia y Francia

La Selección Colombia completó su grupo de 26 convocados en Florida para enfrentar el primero de sus dos compromisos amistosos previos a la cita mundialista de Norteamérica: el primero contra Croacia y luego Francia, en territorio estadounidense. Le puede interesar: “Hay jugadores que ya están instalados en el grupo y sabemos lo que nos pueden dar”: Néstor Lorenzo Y es que bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, el equipo nacional utilizará esta doble fecha Fifa como el escenario definitivo para perfilar la lista de futbolistas que participarán en el Mundial de México, Canadá y EE. UU., en junio.

La Selección Colombia entrenando para enfrentar a Croacia y Francia. FOTO: Tomada de redes sociales @FCFSeleccionCol

La expectativa del cuerpo técnico se divide entre la consolidación de figuras establecidas y la evaluación de nuevos talentos. Luis Díaz y Luis Javier Suárez se integraron a la concentración con un alto ritmo competitivo, lo que ha generado debates sobre la gestión de sus minutos para evitar desgastes físicos excesivos. En contraste está la situación del 10 y capitán, James Rodríguez, que genera incertidumbre tras haber sumado únicamente 20 minutos de juego en lo que va del año, tras llegar como nuevo fichaje del Minnesota United de la MLS.

Asimismo, Lorenzo evaluará el aporte de Gustavo Puerta, de buen desempeño en la jornada internacional anterior, y de Carlos Andrés Gómez, quien llegó como novedad tras sus actuaciones en el Vasco da Gama de Brasil.

¿Cómo puedo ver a la Selección en Cine? Precios y salas habilitadas en Medellín

Las entradas para estos eventos están disponibles desde los $20.000 COP a través de canales digitales y taquillas físicas de la cadena Royal Films en Medellín y el resto del país donde tenga presencia la cadena.

La oferta incluye cuatro modalidades de asistencia: estándar, para una proyección convencional; plus, con mejoras en visibilidad; ultra, que destaca por el tamaño de la pantalla y optimización de sonido; y VIP, que ofrece mobiliario exclusivo y servicio directo al asiento. Las proyecciones se realizarán en simultáneo con la señal en directo. Para el encuentro ante la Selección de Croacia, programado para este jueves 26 de marzo a las 6:30 p. m., la única sala habilitada en Medellín será la ubicada en el Multicine Jumbo de la 65, al frente de la estación Suramericana del Metro.

Por otro lado, en Bogotá se encuentran disponibles las salas en los complejos Altavista, San Rafael, Paseo Villa del Río, Plaza de las Américas y Milenio Plaza para este partido ante los croatas. Para el segundo compromiso frente a Francia, programado para el próximo domingo 29 de marzo a las 3:00 de la tarde, la cadena tendrá disponibilidad en Medellín en las salas del Multicine Premium Plaza, Bosque Plaza y Jumbo de la 65.

En Bogotá, se mantendrá la dinámica de transmisión en los centros comerciales de San Rafael, Paseo Villa del Río, Plaza de las Américas y Milenio Plaza, conservando las diferentes experiencias de usuario mencionadas anteriormente. Si usted se encuentra en alguna otra ciudad, solo debe ingresar a la página oficial de Royal Films dando clic aquí. Luego elige la ciudad en el que se encuentre y en la cartelera podrá ver las salas disponibles para ver los dos partidos de la Selección Colombia cerca a su lugar de residencia.

Una alianza para la transmisión en pantalla gigante

El entusiasmo de la afición colombiana ha impactado sectores comerciales como la venta de tecnología y artículos deportivos. “Esta medida nos permite segmentar la oferta y ajustar la experiencia al perfil de cada espectador”, afirmó Royal Films. En este contexto, la exhibidora confirmó un acuerdo con RCN para transmitir en vivo los partidos ante Croacia y Francia en salas de cine seleccionadas, permitiendo a los seguidores seguir los encuentros en pantalla gigante.