Partidos de Colombia se verán en cine: precios de boletas y salas disponibles para ver los amistosos contra Croacia y Francia

La Selección Colombia completó su grupo de 26 convocados en Florida para enfrentar el primero de sus dos compromisos amistosos previos a la cita mundialista de Norteamérica: el primero contra Croacia y luego Francia, en territorio estadounidense.
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Y es que bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, el equipo nacional utilizará esta doble fecha Fifa como el escenario definitivo para perfilar la lista de futbolistas que participarán en el Mundial de México, Canadá y EE. UU., en junio.