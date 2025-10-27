x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay: cinco clasificados y nueve luchan por tres cupos

Unión Magdalena junto a Envigado ya confirmaron su pérdida de categoría para 2026.

  DIM dirigido por Alejandro Restrepo y Atlético Nacional que orienta Diego Arias, se confirmaron como clasificados entre los ocho de la Liga Betplay-2. FOTO CAMILO SUÁREZ
    DIM dirigido por Alejandro Restrepo y Atlético Nacional que orienta Diego Arias, se confirmaron como clasificados entre los ocho de la Liga Betplay-2. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
27 de octubre de 2025
bookmark

Disputada la fecha 17 de la Liga Betplay, los primeros cinco equipos de la tabla se confirmaron como clasificados entre los ocho, mientas que otros nueve luchan por alcanzar uno de los tres cupos que aún están disponibles.

De igual manera, la derrota de Unión Magdalena en su visita al Once Caldas, 1-0 y la victoria de Chicó, como visitante ante Envigado 0-2, confirmaron la pérdida de la categoría del equipo samario. Precisamente Unión y Envigado jugarán la B en 2026.

Entérese: Video | ¿Se los perdió? Reviva aquí los goles del clásico paisa entre Nacional y DIM por la fecha 17 de Liga del 2025

¿Quiénes ya aseguraron su paso a los cuadrangulares?

La goleada de Atlético Nacional 5-2 al DIM y los triunfos de Bucaramanga, Fortaleza confirmaron a estos equipos en la lista de los cinco clasificados, a la que se une Junior, que, aunque perdió en su visita al América, tiene 31 puntos y ya está asegurado entre los ocho.

De esta manera, Bucaramanga, con 34 puntos, lidera la tabla de posiciones, seguido por Atlético Nacional, DIM, Junior y Fortaleza con 31 puntos y están clasificados entre los ocho.

Luego aparecen Deportes Tolima, Llaneros, Águilas Doradas, América de Cali, Alianza, Santa Fe, Once Caldas, Millonarios y Deportivo Cali, que tienen opciones matemáticas de llegar a la cifra de 29 puntos en busca de la clasificación.

Pero estos equipos se enfrentan entre sí y, por ello, muchos no podrán llegar a los 29 puntos; algunos tienen menor rango de error, como Millonarios, Santa Fe, Once Caldas y Deportivo Cali, que tienen que ganar los tres partidos que restan en la Liga para clasificarse.

Deportes Tolima está a un triunfo de confirmarse entre los ocho, ya que suma 29 puntos y en la próxima fecha visita al Unión Magdalena, mientras que en la jornada 19 será local ante Llaneros y terminará la fase todos contra todos como visitante ante Águilas Doradas.

Llaneros con 25 puntos requiere dos victorias para confirmarse entre los ocho, para lograrlo tiene dos duelos en casa ante Nacional y Envigado, mientras que fuera de Villavicencio se medirá al Tolima.

Águilas Doradas con 24 puntos, es el octavo y necesita dos victorias para no depender de otros resultados y mantenerse entre los clasificados. Los del Oriente Antioqueño tienen en casa dos juegos ante Envigado y Tolima y tendrá que visitar a Atlético Nacional.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos equipos quedan por entrar a los cuadrangulares tras la fecha 17?
Quedan tres cupos disponibles para los ocho mejores, y nueve equipos aún están en contienda
¿Qué equipos ya aseguraron su clasificación después de la fecha 17?
Los clasificados son Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Junior y Fortaleza CEIF.
¿Qué equipos ya quedaron sin opciones o descendieron?
Unión Magdalena perdió la categoría y Envigado también jugará en la segunda división en 2026.

Liga Betplay

Utilidad para la vida