“Nos sorprendió que ellos vinieran a buscar un empate”: Kevin Mantilla sobre Nacional después de la igualdad en el clásico paisa

El encuentro terminó igualado sin goles. El cuadro rojo se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones del Grupo B de los cuadrangulares.

  • El defensa bogotano Kevin Mantilla fue una de las principales variantes que tuvo el cuadro rojo en el clásico contra Nacional. Foto: Jaime Pérez
Brandon Martínez González
Deportes

23 de noviembre de 2025
El clásico paisa entre el DIM y Nacional no fue tan emocionante como los que se disputaron en el “todos contra todos”, sino más bien un juego táctico de ajedrez entre los cuerpos técnicos de ambos elencos. La igualdad sin goles dejó al Medellín, que era local, en la parte baja de la tabla de posiciones con apenas una unidad.

Sin embargo, El Poderoso buscó, de todas las maneras posibles, anotar el gol que abriera el marcador. El DIM fue el equipo que más opciones de gol generó durante el partido. De acuerdo con la estadística, llegó 14 veces al arco del rival, de las que 8 fueron opciones que generaron peligro en el arco defendido por David Ospina. No obstante, no pudieron marcar.

El defensa Kevin Mantilla dijo, en la rueda de prensa posterior al partido, que eso se dio como consecuencia de dos cosas. Por un lado, debido a que “no tuvimos esas suerte porque merecíamos ganar el partido”, mientras que del otro se debió a la forma como Nacional afrontó el partido: “Nos sorprendió que vinieran a buscar un empate”.

Entre tanto, el italiano Giuliano Tiberti, asistente técnico de Alejandro Restrepo que tendrá que dirigir al cuadro rojo en los próximos dos encuentros por la sanción que el timonel antioqueño recibió de tres fechas, tras ser expulsado contra Junior, aseguró que sus dirigidos hicieron un buen trabajo en el encuentro ante el rival de patio.

“Somos una de las delanteras más efectivas de la liga. Algunas veces es cuestión de centímetros que la pelota no entra. Lo importante es generar oportunidades de gol. El equipo lo hizo bien y mereció quedar por lo menos con un tanto. Además, siendo muy sincero, si alguien mereció ganar el partido, por lo que hicimos, fuimos nosotros”, dijo Tiberti en su marcado italiano.

El hombre que estará encargado de dirigir al Medellín en los duelos contra América de Cali, tanto en la capital del Valle del Cauca, como en el Atanasio Girardot, agregó que “este era un partido importante de ganar, pero fundamental era no perderlo. Esto es un grupo de Copa. Hay que saberlo jugar bien. Faltan 4 partidos, 12 puntos, pero perderlo era una eliminación. Los jugadores manejaron la presión bien. Por este lado quedamos conformes con la forma que enfrentamos el juego”.

El cuadro antioqueño se medirá contra América el jueves (7:30 p.m.), en el Pascual Guerrero por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales. Los rojos esperan conseguir el primer triunfo en las semifinales y seguir vivos en el camino a la final de la Liga. “Tenemos que ir a ganar a Cali”, concluyó Tiberti.

